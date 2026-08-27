Тем не менее, она сохраняет лидерство в списке богатейших женщин.

Основательница Wildberries Татьяна Ким за год обеднела на $2,1 млрд, сейчас ее состояние составляет $5 млрд - такая оценка приводится в новом рейтинге 20 богатейших женщин России, опубликованном российским Forbes. С середины июля ударам дронов подверглись более 20 логистических объектов Wildberries в разных регионах РФ, - напоминает Deutsche Welle.

При этом Ким по-прежнему занимает первую строчку рейтинга. За ней следуют вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Елена Батурина ($1,3 млрд), основной акционер банка "Уралсиб" Людмила Коган ($1,25 млрд) и дочь экс-совладельца "Лукойла" Леонида Федуна Екатерина Федун ($1 млрд).

Совокупное состояние богатейших россиянок, по данным Forbes, за год сократилось на $6,8 млрд, а число долларовых миллиардерш сократилось с девяти до четырех перечисленных выше. Кроме того, впервые за все годы публикации рейтинга в нем не оказалось новых лиц.