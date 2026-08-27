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Самая богатая женщина России потеряла 2,1 миллиардов долларов 0 42

В мире
Дата публикации: 27.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Татьяна Ким

Татьяна Ким

Тем не менее, она сохраняет лидерство в списке богатейших женщин.

Основательница Wildberries Татьяна Ким за год обеднела на $2,1 млрд, сейчас ее состояние составляет $5 млрд - такая оценка приводится в новом рейтинге 20 богатейших женщин России, опубликованном российским Forbes. С середины июля ударам дронов подверглись более 20 логистических объектов Wildberries в разных регионах РФ, - напоминает Deutsche Welle.

При этом Ким по-прежнему занимает первую строчку рейтинга. За ней следуют вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Елена Батурина ($1,3 млрд), основной акционер банка "Уралсиб" Людмила Коган ($1,25 млрд) и дочь экс-совладельца "Лукойла" Леонида Федуна Екатерина Федун ($1 млрд).

Совокупное состояние богатейших россиянок, по данным Forbes, за год сократилось на $6,8 млрд, а число долларовых миллиардерш сократилось с девяти до четырех перечисленных выше. Кроме того, впервые за все годы публикации рейтинга в нем не оказалось новых лиц.

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#финансы #бизнес #рейтинг #Forbes #дроны #экономика #Россия #богатство
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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