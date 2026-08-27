Мэр Таллина Пеэтер Раудсепп и мэр Хельсинки Даниэль Сазонов в среду в Хельсинки договорились, что две столицы возьмут на себя инициативу в проекте тоннеля Таллин-Хельсинки; для подготовки проекта будет созвана совместная экспертная группа городов.

«Проект тоннеля — это масштабный проект, важный не только для Эстонии и Финляндии, но и для всей Северной Европы, что, помимо прочего, требует тесного сотрудничества между городом Таллином и правительством Эстонии. На следующей неделе я встречусь с министром иностранных дел Маргусом Цахкна, чтобы поделиться информацией о состоявшейся в Хельсинки встрече и обсудить дальнейшие шаги», — сказал мэр Раудсепп.

Тоннель Таллин-Хельсинки поможет восполнить существенный пробел в транспортной сети Европейского союза, улучшив сообщение между регионами Северной Европы и Балтии. Проект также обладает значительным потенциалом с точки зрения безопасности, включая повышение надежности каналов связи и расширение возможностей военной мобильности. Кроме того, он станет логическим продолжением проекта Rail Baltic.

Раудсепп добавил, что с точки зрения Таллина важно увязать проект тоннеля с текущей деятельностью города: «Цель городской управы — чтобы в составляемой общей планировке Таллина было учтено возможное строительство тоннеля. Общая планировка будет готова не позднее 2029 года, и вместе со следующим периодом финансирования Европейского союза мы должны предусмотреть дальнейшие шаги».

В ходе визита стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества между портами и обсудили актуальные вопросы городского планирования. В обсуждении тем городского планирования принял участие и вице-мэр Таллина Тийт Терик, по словам которого опыт Хельсинки особенно ценен для Таллинна в то время, когда город составляет новую общую планировку. «Последняя общая планировка Таллинна была утверждена 25 лет назад. За это время изменился как сам город, так и потребности и ожидания людей в отношении жилой среды. Общая планировка должна помочь направить развитие города в целом – не только с точки зрения мобильности и транспорта, но и с точки зрения всего городского пространства и среды обитания», — сказал Терик.

«В быстро меняющемся мире важно возвращаться к общей планировке чаще, чем раз в четверть века. В Хельсинки ее пересматривают в два раза чаще, и такой подход помогает лучше учитывать меняющиеся потребности города. Этого направления мы хотим придерживаться в будущем и в Таллине», — добавил Терик.

Таллин и Хельсинки ставят перед собой четкую цель: совместные действия в раундах финансирования Европейского союза, в инициативах по созданию «зеленого коридора» и в укреплении туризма между двумя столицами.