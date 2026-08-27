Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению за геноцид и военные преступления во время войны в Боснии и Герцеговине, умер в возрасте 84 лет. Последние 15 лет он находился под стражей в Гааге.

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался сегодня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщают сербские СМИ.

С 2011 года Младич находился под стражей в особо охраняемом тюремном комплексе в Схевенингене, где содержатся обвиняемые и осужденные международными судебными инстанциями в Гааге.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и военных преступлениях, совершенных во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Сребреница

Одним из главных эпизодов обвинения стала резня в Сребренице в июле 1995 года. После захвата анклава силами боснийских сербов были убиты более 8000 боснийских мусульман — мужчин и мальчиков. Международные суды квалифицировали произошедшее как геноцид.

Сребреница находилась под защитой ООН, однако размещенный там нидерландский батальон Dutchbat не смог предотвратить массовые убийства.

Младич обжаловал вынесенный ему приговор, однако в 2021 году решение о пожизненном заключении было окончательно подтверждено.

16 лет скрывался от правосудия

После окончания войны Младич долгие годы находился в розыске. Его арестовали в Сербии 26 мая 2011 года после почти 16 лет бегства, после чего передали в Гаагу.

С момента задержания он провел под стражей около 15 лет. Во время судебного процесса Младич не выражал раскаяния в совершенных преступлениях.

В последние годы его здоровье значительно ухудшилось. Ранее он перенес кровоизлияния в мозг, а этим летом, по словам его сына, предположительно пережил еще один инсульт.

Власти Сербии неоднократно обращались с просьбой разрешить Младичу провести последние дни жизни на родине. Очередное такое обращение было сделано на этой неделе. Однако просьбы отклонялись с учетом тяжести преступлений, за которые он был осужден, и назначенного ему пожизненного срока.

Младич умер, так и не выйдя на свободу. Его имя прежде всего останется связано со Сребреницей — одним из самых тяжких преступлений в Европе после Второй мировой войны.