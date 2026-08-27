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В какой стране больше всего миллиардеров? 0 27

В мире
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Долларовые банкноты

Долларовые банкноты

Зафиксирован рекорд по темпам роста числа миллиардеров в мире.

США стали первой страной в мире по числу миллиардеров. Кто еще в списке?

Число обладателей миллиардных состояний в США за год выросло на 11,5% и достигло рекордных 1 265 человек. Согласно исследованию Billionaire Census 2026 от аналитического агентства Altrata, американские миллиардеры контролируют 44% совокупного миллиардного капитала планеты.

Второе место в глобальном рейтинге, как сообщает RTVI US занимает Китай — в стране пул миллиардеров за год расширился на 13% — до 363 человек. Следом идет Германия с самой высокой скоростью прироста сверхбогатых среди топ-15 стран — их число выросло сразу на 20%, до 221 человека. Четвертую строчку удерживает Россия, а замыкает пятерку лидеров Великобритания.

На уровне городов звание мировой «столицы миллиардеров» подтвердил Нью-Йорк, где проживают 164 обладателя баснословных состояний. В тройку также входят Гонконг и Сан-Франциско.

В целом аналитики зафиксировали исторический рекорд: общее число миллиардеров на планете выросло до 3 795 человек, а их суммарное богатство превысило $15,1 триллиона.

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#США #Великобритания #Гонконг #Нью-Йорк #миллиардеры #Китай #Россия #Германия #богатство
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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