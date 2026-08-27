По словам Буданова, встреча делегаций воюющих стран может состояться в сентябре. «Я надеюсь на это, да. Ну и с американцами [в качестве посредников], конечно. Без них никак», — сказал он.

Последние переговоры между Россией и Украиной прошли 17–18 февраля в Женеве. Стороны не смогли достичь соглашения по территориям и гарантиям безопасности. Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил «Ведомостям» о готовности вновь предоставить площадку. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира, а также находятся в контакте со всеми сторонами.

В свою очередь в Кремле заявили, что не располагают информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров с Украиной. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к продолжению диалога и не прекращает обсуждать этот вопрос с американцами.

Накануне близкие к Кремлю источники Bloomberg сообщили, что президент Владимир Путин готовится к эскалации войны, поскольку считает тупиковой ситуацию с переговорами. В частности, он планирует усилить удары баллистическими ракетами по Киеву и объектам инфраструктуры в других украинских городах. При этом все больше российских чиновников опасаются, что Путин в качестве последнего средства может использовать против Украины тактическое ядерное оружие, говорили собеседники агентства.

25 августа в Москву неожиданно прилетел глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Источники The Wall Street Journal утверждали, что целью визита было предупреждение Путина о недопустимости эскалации. По данным украинских СМИ, среди прочего глава ЦРУ обсуждал взаимный российско-украинский мораторий на удары по энергетике и портам, а также прекращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к миру, передает The Moscow Times.