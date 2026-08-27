Американская армия намерена развернуть сеть компактных атомных электростанций на военных объектах. На разработку, строительство и эксплуатацию ядерных микрореакторов планируется направить до 2,2 млрд долларов.

Сухопутные войска США заключили соглашения с пятью компаниями в рамках программы Janus, предусматривающей создание небольших ядерных энергетических установок для нужд армии. Об этом сообщает журнал National Defense.

Совокупная стоимость контрактов может составить до 2,2 млрд долларов. Согласно планам, к 2028 году на американских военных объектах должны появиться более 20 ядерных микрореакторов.

На первом этапе установки планируется разместить на пяти военных базах в разных штатах. Реактор для Форт-Брэгга в Северной Каролине должна поставить Antares Nuclear, для Форт-Кэмпбелла в Кентукки — BWXT Advanced Technologies, а для Форт-Худа в Техасе — General Atomics Electromagnetic Systems. Еще две установки предоставят Radiant Industries и Westinghouse Government Services.

Программа Janus была запущена Сухопутными войсками США в 2025 году. Ее главная задача — создать сеть компактных источников атомной энергии, которые смогут обеспечивать стабильное электроснабжение военных баз и других критически важных объектов.

Микрореакторы рассматриваются военными как способ снизить зависимость баз от внешних электросетей и повысить их энергетическую устойчивость в чрезвычайных ситуациях.

Если программа будет реализована в заявленные сроки, уже к 2028 году атомные микрореакторы могут стать частью энергетической инфраструктуры более чем двух десятков американских военных объектов.