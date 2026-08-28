Сразу шесть стран Евросоюза потребовали существенно сократить долгосрочный бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Предложение Еврокомиссии почти на 2 трлн евро они считают слишком щедрым и настаивают на экономии в несколько сотен миллиардов. При этом оборону, поддержку Украины и охрану внешних границ ЕС предлагается сохранить среди главных приоритетов.

Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция выступили за значительное сокращение проекта следующего семилетнего бюджета Евросоюза, сообщает датское агентство Ritzau.

Европейская комиссия предложила бюджет на 2028–2034 годы объемом почти 2 трлн евро. Однако шесть стран считают такую сумму чрезмерной и требуют уменьшить расходы на несколько сотен миллиардов евро.

Речь идет не о сокращении какой-либо одной программы. Страны настаивают на поиске возможностей для экономии практически по всем направлениям расходов ЕС.

На чем экономить не хотят

Несмотря на требование серьезно уменьшить общий размер бюджета, шесть государств выделяют направления, которые считают приоритетными.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что к ним относятся прежде всего оборона и безопасность, поддержка Украины и защита внешних границ Евросоюза.

Таким образом, если общий объем бюджета действительно будет существенно уменьшен, Евросоюзу придется искать возможности для сокращения других расходов.

Это может сделать предстоящие переговоры особенно сложными: страны ЕС должны будут договориться не только о размере общего бюджета, но и о том, какие направления получат меньше средств.

Переговоры хотят закончить уже в 2026 году

Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция также выступают за то, чтобы переговоры по долгосрочному бюджету были завершены уже в 2026 году.

Это означает достаточно жесткий график для согласования одного из наиболее спорных вопросов внутри Евросоюза.

Долгосрочный бюджет ЕС определяет распределение европейских средств на семь лет вперед. Из него финансируются, в частности, сельское хозяйство, региональное развитие, инфраструктура, научные исследования, внешняя политика и другие общеевропейские программы.

Поэтому требование сократить бюджет на несколько сотен миллиардов евро неизбежно ставит вопрос о том, какие именно статьи расходов могут попасть под сокращение.

Под угрозой могут оказаться деньги на исследования

Одним из направлений, которое может пострадать от бюджетной экономии, называют европейскую науку.

Еврокомиссия первоначально предлагала увеличить финансирование исследовательских программ. Однако требование нескольких стран значительно уменьшить общий бюджет ЕС может изменить эти планы.

Старший советник датского аналитического центра Tænketanken Europa Ян Хёст Шмидт считает, что особенно важную роль играет позиция Германии, выступающей за бюджетную дисциплину.

По его оценке, при действительно масштабном сокращении расходов сложно представить, что финансирование научных исследований останется полностью нетронутым.

Дополнительным фактором становится желание завершить бюджетные переговоры до президентских выборов во Франции.

Борьба за деньги только начинается

Предложение Еврокомиссии еще не означает, что именно такой бюджет в итоге будет принят. Долгосрочный финансовый план ЕС традиционно становится предметом сложных переговоров между государствами-членами.

Одни страны заинтересованы в сохранении значительного финансирования сельского хозяйства, другие делают ставку на региональное развитие, третьи требуют больше средств на оборону, безопасность, инновации или повышение конкурентоспособности европейской экономики.

Теперь к этому добавляется требование шести государств сократить общий счет сразу на несколько сотен миллиардов евро.

При этом сами сторонники экономии дают понять, что новые геополитические реалии требуют сохранить значительные расходы на безопасность, оборону, Украину и внешние границы ЕС.

В результате давление может усилиться на остальные направления европейского бюджета.

Для Латвии исход этих переговоров особенно важен: страна является получателем значительных средств из европейских фондов, поэтому масштабное сокращение общего бюджета ЕС потенциально способно затронуть программы регионального развития, инфраструктуры, сельского хозяйства, науки и другие направления.