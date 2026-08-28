В Австрии разгорелся скандал из-за строительства бизнес-парка на территории, связанной с бывшим нацистским лагерем принудительного труда и женским филиалом концлагеря Маутхаузен. На участке уже работает строительная техника. Активисты требуют сохранить историческое место и память о его узницах.

Сегодня о мрачном прошлом территории неподалеку от австрийского Леоберсдорфа напоминают лишь отдельные полуразрушенные бетонные конструкции. Когда-то здесь находился большой комплекс принудительного труда Вайнберглагер.

Теперь на этой земле строят бизнес-парк с коммерческими и складскими объектами, включая холодильный склад, сообщает Euronews.

Проект, представленный в 2024 году, вызвал в Австрии бурную дискуссию. Противники строительства считают недопустимым превращать место, связанное с преступлениями нацистского режима, в коммерческую территорию.

«Для меня это печально, потому что место, отягощенное историей, застраивают, приносят в жертву экономике», — рассказал AFP Эрих Стробль, возглавляющий местную инициативу по сохранению части территории.

Здесь содержались сотни женщин

После аншлюса Австрии нацистской Германией в 1938 году комплекс Вайнберглагер использовали для размещения тысяч военнопленных и людей, отправленных на принудительные работы.

Позднее здесь появился филиал концлагеря Маутхаузен в Хиртенберге — один из крупнейших в Австрии лагерей, где содержались исключительно женщины.

С сентября 1944-го по апрель 1945 года здесь находились около 400 женщин, преимущественно из Советского Союза, а также из Италии и Польши. Их заставляли производить пехотные боеприпасы на расположенном неподалеку предприятии.

После войны бараки и большинство других лагерных сооружений постепенно снесли, перестроили или уничтожили. Однако историк Бертран Перц, специалист по истории Маутхаузена, считает территорию Хиртенберга по-прежнему исторически важной. В частности, потому, что судьба женщин-заключенных долго оставалась на периферии культуры памяти о Маутхаузене.

«Горе, гнев, ярость»

Археологические исследования выявили сохранившиеся следы лагерного комплекса. Однако Федеральное управление по охране памятников Австрии решило, что находок недостаточно для предоставления территории статуса памятника.

Теперь на площадке работают бульдозеры и возводятся первые конструкции. Международный комитет Маутхаузена выступил против застройки территории бывшего концлагеря.

Член правления организации «Комитет Маутхаузен Австрия» Йозеф Пумбергер описал свои чувства тремя словами: «горе, гнев, ярость». По его словам, особенно тяжело видеть, что подобное происходит в Австрии в 2026 году.

Дополнительные споры вызывает история собственности участка. Ранее земля принадлежала компании, связанной с местным бургомистром Андреасом Рамхартером. По данным местных СМИ, в 2022 и 2023 годах она была продана более чем за 15 млн евро.

Новый владелец — компания TRA LEO GmbH & Co KG — заявил AFP, что готов поддержать создание мемориала.

Австрия долго избегала разговора о прошлом

В первые послевоенные десятилетия Австрия преимущественно представляла себя жертвой нацистского режима, оставляя в тени участие многих австрийцев в преступлениях Третьего рейха. Более открыто обсуждать свою ответственность за Холокост страна начала лишь с конца 1980-х годов.

По словам историка Перца, несколько десятилетий назад подобная общественная дискуссия вокруг Хиртенберга была бы практически невозможна. Сегодня общество гораздо внимательнее относится к сохранению подобных мест. Одновременно существует и противоположная тенденция — желание «наконец с этим закончить» и перестать возвращаться к прошлому.

В 2024 году в память о жертвах лагеря Хиртенберг в Леоберсдорфе установили памятную стелу.

Память или коммерция

Спор вокруг Хиртенберга вышел далеко за рамки обычного строительного проекта. Фактически речь идет о том, можно ли застраивать места, связанные с нацистскими преступлениями, если большая часть исторических сооружений уже утрачена.

Застройщик предлагает поддержать создание мемориала. Активисты же считают, что коммерческая застройка постепенно стирает материальную память о людях, которых здесь держали в заключении и принуждали к труду.