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Бизнес в Паттайе с нетерпением ждет американского авианосца 0 150

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: авианосец США

Паттайя готовится к прибытию около 5000 американских моряков и морских пехотинцев, которые в начале сентября получат возможность сойти на берег после более чем 200 дней непрерывного пребывания в море.

Авианосец USS Abraham Lincoln и два сопровождающих корабля должны посетить Таиланд 2-6 сентября. Тайские власти называют визит отдыхом экипажа и логистической остановкой.

Для Паттайи приезд американских военнослужащих может стать заметным экономическим событием. Мэр города оценивает расходы каждого посетителя в 1000-3000 бат, что составляет примерно $31-93 по текущему ориентировочному курсу. Если все 5000 человек получат разрешение сойти на берег и потратят деньги в городе, общий оборот может составить 5-15 млн бат, или около $155-465 тысяч. Основными получателями станут рестораны, транспорт, гостиницы, бары и другие предприятия сферы развлечений.

Особое внимание приковано к ночной экономике Паттайи. Walking Street сейчас переживает относительно спокойный период, а местные предприниматели рассчитывают на резкий приток клиентов. Паттайя давно известна развитой индустрией секс-туризма, однако секс-услуги в Таиланде официально запрещены. Поэтому возможный рост заработков в этой сфере остается частью неофициальной экономики города, а не заявленной властями целью визита.

Таким образом, несколько дней пребывания американской авианосной группы могут принести Паттайе сотни тысяч долларов дополнительного оборота - от ресторанов и такси до ночных заведений.

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#туризм #рестораны #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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