Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО. Заявление прозвучало спустя два дня после неожиданного визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

«У меня были хорошие разговоры с ним. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете 27 августа, говоря о Владимире Путине, передает Entrevue.

Заявление американского президента последовало на фоне публикаций в американских СМИ о целях поездки главы ЦРУ в Москву. В частности, сообщалось, что визит Рэтклиффа мог быть связан с опасениями Вашингтона по поводу возможных попыток России проверить прочность восточного фланга НАТО.

Однако Трамп фактически отверг такую трактовку.

Когда президента спросили, что именно обсуждал директор ЦРУ в российской столице, он не стал раскрывать подробности.

«Я не хочу это комментировать, но они не собираются нападать», — заявил Трамп.

Позже в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку президент США назвал поездку Рэтклиффа «почти обычным визитом» и сообщил, что переговоры в основном касались Украины. Трамп также опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ обсуждал в Москве НАТО или американское давление на Иран.

В Москве визит также назвали обычным

С российской стороны факт встречи подтвердил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, ничего необычного в состоявшихся переговорах не было.

«Да, встреча состоялась, но в ней нет ничего необычного», — заявил Нарышкин.

Он не стал подробно раскрывать содержание беседы, отметив лишь, что обсуждался «довольно деликатный и специфический вопрос», а также ряд тем, относящихся к компетенции специальных служб.

Визит Рэтклиффа оказался примечателен еще и потому, что директор ЦРУ стал одним из наиболее высокопоставленных представителей американской администрации, посетивших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кремль отвергает сообщения об угрозе НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отверг публикации о возможности российского нападения на страны Североатлантического альянса.

Сообщения американских СМИ он назвал «алармистскими нарративами», которые, по его словам, «не имеют ничего общего с реальностью».

Говоря о войне в Украине, Песков заявил, что Москва предпочла бы достичь поставленных целей мирным путем, однако продолжает военные действия.

В ЕС также не видят признаков готовящегося нападения

Источник издания в структурах Евросоюза заявил, что европейские спецслужбы в настоящее время также не располагают информацией о подготовке Россией нападения на европейские страны НАТО.

«Европейские службы в целом не видят риска российского нападения на европейские страны, и эта оценка не изменилась», — заявил представитель ЕС на условиях анонимности.

По его словам, сейчас нет разведывательной информации, которая указывала бы на подготовку подобных действий.

При этом заявления из Вашингтона, Москвы и Брюсселя звучат на фоне продолжающейся войны в Украине и сохраняющейся высокой напряженности между Россией и Западом.

Боевые действия продолжаются, а переговорный процесс при посредничестве США пока не привел к политическому урегулированию. Москва и Киев сохраняют принципиальные разногласия по территориальным и другим ключевым вопросам.

Одновременно Украина продолжает наносить удары беспилотниками по объектам на территории России, а российские войска — вести наступательные действия на фронте.

На этом фоне визит директора ЦРУ в Москву стал одним из наиболее заметных прямых контактов между представителями США и России за последнее время. При этом ни Вашингтон, ни Москва не раскрывают подробного содержания переговоров Рэтклиффа.