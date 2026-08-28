Российские корабли следят за базами и военными подразделениями, в регионе фиксируются полеты беспилотников и попытки запугивания и диверсий, а суда «теневого флота» теперь могут сопровождаться военными кораблями или вооруженной охраной. Инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что активность России в Балтийском море остается агрессивной, а уровень угрозы — постоянно высоким.

Российский военно-морской флот «действует агрессивно, наблюдая за базами и подразделениями, пытаясь запугивать и осуществлять диверсии, совершая полеты беспилотников и используя "теневой флот" в Балтийском море», — заявил Каак.

Инспектор ВМС Германии сообщил, что теперь Россия также защищает суда своего «теневого флота», используя военные корабли или вооруженные группы охраны на борту. Однако Каак отметил, что это создает дополнительную нагрузку на российский флот, ресурсы которого не безграничны.

В «теневой флот» входят танкеры и грузовые суда, которые Россия использует для обхода санкций, например установленных западными странами ценовых ограничений на экспорт российской нефти в третьи страны. Суда часто ходят под иностранными флагами и скрывают свой маршрут или происхождение груза.

Каак признал, что Германия и ее союзники теперь имеют гораздо более четкое представление об активности на море благодаря объединению данных с кораблей, самолетов, береговых радаров и спутников.

Если раньше для обнаружения подозрительной активности требовалось 17 часов, то теперь это можно сделать за один час, добавил инспектор ВМС Германии.

Он также подчеркнул значение военно-морских сил для защиты мировой торговли, заявив, что события на Ближнем Востоке, в Красном море и Персидском заливе показывают, что свободу судоходства нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Вице-адмирал добавил, что численность личного состава ВМС Германии впервые вновь увеличивается, и в 2026 году ожидается пополнение на 3000 человек.

Каак также сообщил об изменениях в размещении двух немецких кораблей, которые были направлены для возможной миссии по обезвреживанию мин в Ормузском проливе и сейчас находятся в Средиземном море. Минный тральщик «Фульда» первоначально останется там с новым экипажем, а судно обеспечения «Мозель» вернется домой и при необходимости будет заменено.

В то же время возможности наблюдения НАТО за ситуацией на Балтике заметно выросли. По словам Каака, если раньше для обнаружения подозрительной активности могло потребоваться около 17 часов, то теперь благодаря объединению данных кораблей, самолетов, береговых радаров и спутников это удается сделать примерно за час.