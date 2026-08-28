Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава ЦРУ в Москве дал «мрачную оценку» положения РФ - NYT 6 2969

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Директор ЦРУ

Директор ЦРУ Рэтклифф во время визита в Москву передал послание главе ФСБ Бортникову, в котором содержалась "мрачная оценка" положения России в войне в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа поделился с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым "своей мрачной оценкой" положения России в войне в Украине и призвал Москву начать переговоры до того, как военная и экономическая ситуация ухудшится еще сильнее. Об этом в четверг, 27 августа, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Выбор Бортникова как посредника в общении с президентом России Владимиром Путиным некоторые собеседники газеты объяснили тем, что российский лидер как бывший сотрудник спецслужб воспримет информацию от директора ЦРУ как заслуживающую доверия в большей степени, чем данные, поступающие по обычным дипломатическим каналам. В NYT также рассказали, что канал связи между Рэтклиффом и Бортниковым действует независимо от других.

Рэтклифф сообщил Бортникову о больших потерях и медленном продвижении армии РФ

Как указывает NYT, сотрудники ЦРУ сомневаются в том, что Путину предоставляют достоверную информацию о ходе войны и масштабах потерь российской армии. Содержание переданного Рэтклиффом Бортникову послания газета не приводит, но указывает, что оно "перекликалось с некоторыми публичными заявлениями" директора ЦРУ.

Так, в июле Рэтклифф говорил, что за последние полтора года Россия захватила только около 1% территории Украины, объяснив это успешным развитием сферы БПЛА в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Кроме того, он заявлял, что продолжительность жизни солдата РФ на передовой не превышает 35 минут.

При этом директор ЦРУ на встрече с главой ФСБ не стал озвучивать угрозы о возможных последствиях в случае, если Путин проигнорирует послание со стороны США и не прекратит боевые действия. Также отмечается, что перед встречей с Бортниковым Рэтклифф общался с представителями Украины, заверив их, что намерен изучить позицию Москвы, а не согласовывать с ней уступки от имени Киева.

Версии о цели визита Джона Рэтклиффа в Москву разнятся

Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III 25 августа, а уже через несколько часов покинул страну. Газета The Washington Post утверждала, что визит главы ЦРУ связан с "контактами между спецслужбами".

Позже газета Politico со ссылкой на три источника заявила, что целью визита Рэтклиффа в Москву прежде всего была передача российской стороне сообщения о недопустимости нападения на союзников США по НАТО. В частности, это применительно к Эстонии, Латвии и Литве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Рэтклиффа, сказал, что тот не проводил встреч с главой государства. А глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин свою встречу с главой ЦРУ подтвердил, но подчеркнул, что в ней "нет ничего необычного". Президент США Дональд Трамп также назвал поездку Рэтклиффа в Москву "обычным делом", отметив, что тот встречается с Нарышкиным "раз в полгода или раз в год".

×
#Украина #ЦРУ #дипломатия #ФСБ #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
11
2
2
1
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опасные чайки
Изображение к статье: Новая технология
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Аэропорт в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как и зачем обрезать ягодные кустарники осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Наводнение в Непале
В мире
Изображение к статье: Дороги
Наша Латвия
Изображение к статье: Успение Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
В мире
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
1
Изображение к статье: Как и зачем обрезать ягодные кустарники осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Наводнение в Непале
В мире
Изображение к статье: Дороги
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео