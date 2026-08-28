Директор ЦРУ Рэтклифф во время визита в Москву передал послание главе ФСБ Бортникову, в котором содержалась "мрачная оценка" положения России в войне в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа поделился с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым "своей мрачной оценкой" положения России в войне в Украине и призвал Москву начать переговоры до того, как военная и экономическая ситуация ухудшится еще сильнее. Об этом в четверг, 27 августа, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Выбор Бортникова как посредника в общении с президентом России Владимиром Путиным некоторые собеседники газеты объяснили тем, что российский лидер как бывший сотрудник спецслужб воспримет информацию от директора ЦРУ как заслуживающую доверия в большей степени, чем данные, поступающие по обычным дипломатическим каналам. В NYT также рассказали, что канал связи между Рэтклиффом и Бортниковым действует независимо от других.

Рэтклифф сообщил Бортникову о больших потерях и медленном продвижении армии РФ

Как указывает NYT, сотрудники ЦРУ сомневаются в том, что Путину предоставляют достоверную информацию о ходе войны и масштабах потерь российской армии. Содержание переданного Рэтклиффом Бортникову послания газета не приводит, но указывает, что оно "перекликалось с некоторыми публичными заявлениями" директора ЦРУ.

Так, в июле Рэтклифф говорил, что за последние полтора года Россия захватила только около 1% территории Украины, объяснив это успешным развитием сферы БПЛА в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Кроме того, он заявлял, что продолжительность жизни солдата РФ на передовой не превышает 35 минут.

При этом директор ЦРУ на встрече с главой ФСБ не стал озвучивать угрозы о возможных последствиях в случае, если Путин проигнорирует послание со стороны США и не прекратит боевые действия. Также отмечается, что перед встречей с Бортниковым Рэтклифф общался с представителями Украины, заверив их, что намерен изучить позицию Москвы, а не согласовывать с ней уступки от имени Киева.

Версии о цели визита Джона Рэтклиффа в Москву разнятся

Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III 25 августа, а уже через несколько часов покинул страну. Газета The Washington Post утверждала, что визит главы ЦРУ связан с "контактами между спецслужбами".

Позже газета Politico со ссылкой на три источника заявила, что целью визита Рэтклиффа в Москву прежде всего была передача российской стороне сообщения о недопустимости нападения на союзников США по НАТО. В частности, это применительно к Эстонии, Латвии и Литве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Рэтклиффа, сказал, что тот не проводил встреч с главой государства. А глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин свою встречу с главой ЦРУ подтвердил, но подчеркнул, что в ней "нет ничего необычного". Президент США Дональд Трамп также назвал поездку Рэтклиффа в Москву "обычным делом", отметив, что тот встречается с Нарышкиным "раз в полгода или раз в год".