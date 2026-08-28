Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет 0 46

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Харальд V

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет после продолжительной борьбы с болезнями. В последние недели его состояние ухудшилось: монарх находился в больнице в Осло, где врачи лечили его от бактериальной инфекции крови.

Харальд V поступил в Университетскую больницу Осло 17 августа. До этого он проходил лечение от гемолитической анемии, которое привело к задержке жидкости в организме. Позднее у короля выявили бактериальную инфекцию крови и назначили антибиотики. Первоначально врачи сообщали, что состояние монарха стабильно.

Однако затем ситуация изменилась. 27 августа королевский двор сообщил о серьёзном ухудшении здоровья Харальда V и оценил его состояние как очень тяжёлое. На фоне этих сообщений наследный принц Хокон продолжал исполнять обязанности регента, пока его отец находился в больнице.

Последние годы для 89-летнего монарха были непростыми. В феврале 2026 года Харальда госпитализировали во время отдыха на Канарских островах из-за инфекции. В 2024 году король заболел во время поездки в Малайзию, после чего ему установили временный кардиостимулятор, а затем перевезли в Норвегию для дальнейшего лечения.

Харальд V взошёл на норвежский престол в 1991 году. Его смерть завершила более чем 30-летний период правления монарха, которого в стране воспринимали как близкого к обществу и современного короля.

×
#здравоохранение #Норвегия #смерть #личности #болезни #монархия #новости #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: карта Rail Baltic
Изображение к статье: Наводнение в Непале
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
Изображение к статье: Трамп и Путин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамин D
Люблю!
Изображение к статье: В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии.
Политика
Изображение к статье: военный с биноклем
Наша Латвия
Изображение к статье: Сокращение бюджета ЕС
В мире
Изображение к статье: Рига и Таллин
Lifenews
Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамин D
Люблю!
Изображение к статье: В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео