Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет после продолжительной борьбы с болезнями. В последние недели его состояние ухудшилось: монарх находился в больнице в Осло, где врачи лечили его от бактериальной инфекции крови.

Харальд V поступил в Университетскую больницу Осло 17 августа. До этого он проходил лечение от гемолитической анемии, которое привело к задержке жидкости в организме. Позднее у короля выявили бактериальную инфекцию крови и назначили антибиотики. Первоначально врачи сообщали, что состояние монарха стабильно.

Однако затем ситуация изменилась. 27 августа королевский двор сообщил о серьёзном ухудшении здоровья Харальда V и оценил его состояние как очень тяжёлое. На фоне этих сообщений наследный принц Хокон продолжал исполнять обязанности регента, пока его отец находился в больнице.

Последние годы для 89-летнего монарха были непростыми. В феврале 2026 года Харальда госпитализировали во время отдыха на Канарских островах из-за инфекции. В 2024 году король заболел во время поездки в Малайзию, после чего ему установили временный кардиостимулятор, а затем перевезли в Норвегию для дальнейшего лечения.

Харальд V взошёл на норвежский престол в 1991 году. Его смерть завершила более чем 30-летний период правления монарха, которого в стране воспринимали как близкого к обществу и современного короля.