После смерти Харальда V норвежский престол автоматически перешел к его 53-летнему сыну Хокону. Новый король готовился к этой роли всю жизнь и в последние годы неоднократно исполнял обязанности регента. Однако вместе с короной Хокон VIII получил непростую задачу — сохранить авторитет монархии, пострадавший из-за семейных скандалов и снижения общественной поддержки.

В Норвегии новый король. В момент смерти Харальда V его сын, кронпринц Хокон, автоматически занял престол и стал королем Хоконом VIII.

В Норвегии престол не остается вакантным: после смерти монарха наследник становится новым главой государства в ту же секунду. Именно этот принцип отражает знаменитое выражение «Король умер — да здравствует король!»

Королевский флаг над дворцом был приспущен в знак смерти Харальда V, однако к этому моменту у страны уже появился новый монарх.

Одновременно старшая дочь Хокона Ингрид Александра стала кронпринцессой и наследницей престола.

К этому его готовили с рождения

Хокон родился в 1973 году, через два года после своей сестры, принцессы Марты Луизы. Однако действовавший тогда порядок престолонаследия отдавал преимущество сыну, поэтому после смерти деда, короля Олава V, в 1991 году именно Хокон стал наследником.

В 1990 году Норвегия изменила конституцию, установив принцип наследования престола первенцем независимо от пола, однако поправка не имела обратной силы.

Сам Хокон рассказывал, что в детстве мечтал стать владельцем магазина игрушек, но довольно рано понял: его жизненный путь уже определен и однажды ему предстоит стать королем.

В последние годы Хокон получал все больше обязанностей и неоднократно исполнял функции регента из-за проблем со здоровьем у отца. Харальд V называл сына не только наследником, но также другом и коллегой, с которым советовался.

«Он умный парень. Когда придет его время, все будет хорошо», — говорил Харальд о сыне в книге «Король рассказывает».

По словам Харальда V, Хокон был вовлечен в дела монархии практически на протяжении всего его правления, а став королем, сможет сам решить, какие традиции сохранить, а какие изменить.

Образованный король, который хотел стать серфером

Хокон получил степень бакалавра политологии в Калифорнийском университете в Беркли и степень магистра в области исследований развития в Лондонской школе экономики, где специализировался на международной торговле и Африке.

Он также прошел подготовку в Королевской военно-морской академии Норвегии и дипломатический курс.

Новый король увлекается серфингом и лыжами. Однажды он признался NRK, что, если бы не принадлежал к королевской семье, мог бы стать серфером. В молодости Хокон любил рок и рэп и ездил на музыкальные фестивали по всей Европе.

Его брак когда-то расколол Норвегию

Именно на музыкальном фестивале в 1999 году Хокон познакомился с Метте-Марит Тьессем Хёйби. Она была матерью-одиночкой, а ее прошлое и связи с тусовочной средой, где употреблялись запрещенные наркотики, вызвали в стране серьезные споры.

Одни норвежцы поддерживали пару, другие сомневались, подходит ли такая избранница будущему королю.

Хокон получил разрешение отца на брак, и в августе 2001 года пара обвенчалась в Ослоском соборе. Со временем Метте-Марит удалось завоевать симпатии значительной части общества.

У супругов двое детей — Ингрид Александра и принц Свэрре Магнус. Хокон также стал отчимом Мариуса Борга Хёйби, сына Метте-Марит от предыдущих отношений, который не имеет королевского титула.

Что происходит после смены короля

После вступления на престол Хокон созвал чрезвычайное заседание Государственного совета в Королевском дворце, где впервые встречается с правительством в качестве главы государства.

Во время такого заседания новый монарх официально сообщает о смерти предыдущего короля и своем вступлении на престол, а также объявляет королевское имя и девиз.

После заседания королевский флаг над дворцом вновь поднимают до вершины флагштока — теперь уже в честь нового монарха. В память о Харальде V королевский флаг с траурной лентой останется приспущенным на балконе дворца до похорон. На официальных зданиях страны флаги также будут приспущены.

Хотя Хокон стал королем автоматически, Конституция требует, чтобы новый монарх принес присягу перед парламентом — Стортингом. Ожидается, что это произойдет через несколько дней после смерти Харальда V.

Хокон уже подписывал аналогичную присягу в 1991 году, когда ему исполнилось 18 лет. Это позволяло ему в качестве кронпринца исполнять обязанности регента. Теперь присягу предстоит принести уже в качестве короля.

Его дочери Ингрид Александре также предстоит подписать присягу, чтобы в будущем она могла исполнять обязанности регента в отсутствие отца.

Но корону Хокон получил на фоне скандалов

Одной из главных задач Хокона VIII станет восстановление репутации королевской семьи после череды скандалов.

Особенно серьезный удар по ней нанесло дело его пасынка Мариуса Борга Хёйби. В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы после того, как суд признал его виновным по двум из четырех эпизодов изнасилования, а также в насилии и злоупотреблениях в близких отношениях. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Одновременно вновь привлекли внимание прошлые контакты Метте-Марит с покойным американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Она принесла извинения за общение с ним, признав, что проявила неосмотрительность. Никаких обвинений против нее не выдвинуто.

Критике подвергалась и сестра Хокона Марта Луиза — в том числе из-за ее необычных убеждений и заявлений о способности общаться с ангелами.

Поддержка монархии снизилась

Семейные скандалы происходят на фоне снижения популярности монархии. Согласно опросу Dagbladet 2022 года, за ее сохранение выступали 68% респондентов. В опросе NRK 2017 года этот показатель составлял 81%.

Норвежская монархия ведет свою историю от короля Харальда Прекрасноволосого, правившего в IX веке. После обретения независимости в 1905 году около трех четвертей участников референдума высказались за восстановление монархии.

Сегодня роль короля преимущественно символическая, а реальная политическая власть принадлежит избранному парламенту. Тем не менее монарх остается главой государства и представляет Норвегию на международной арене.

Новая эпоха для Норвегии

Хокон VIII получил престол, к которому готовился практически всю жизнь. Он хорошо знаком с государственными обязанностями и много лет наблюдал за работой отца изнутри. Но начало его собственного правления приходится на непростой период: новому королю предстоит не только продолжить традиции Харальда V и готовить Ингрид Александру к будущей роли монарха, но и вернуть королевской семье утраченную часть доверия норвежцев.