Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия и Болгария получили первые выплаты в рамках оборонного инструмента SAFE 2 332

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банкноты евро.

Сегодня Болгария и Латвия получили первые выплаты в рамках оборонного инструмента «Действия по обеспечению безопасности Европы» (SAFE). Болгария получила 489,3 млн евро, а Латвия — 524,7 млн евро. Эти выплаты составляют 15% от общего объема средств, выделенных странам, — 3,3 млрд евро и 3,5 млрд евро соответственно.

SAFE — это финансовый инструмент объемом 150 млрд евро, предусматривающий предоставление кредитов государствам — членам ЕС. В первую очередь он финансирует совместные закупки боеприпасов, ракет, систем противовоздушной обороны и наземных боевых систем, произведенных в ЕС, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Он является частью плана Европейской комиссии ReArm Europe/Readiness 2030, цель которого — мобилизовать более 800 млрд евро инвестиций в оборону по всему Европейскому союзу.

Предварительное финансирование поможет Болгарии ускорить приоритетные инвестиции в оборону, повысить устойчивость и модернизировать свои военные возможности в соответствии с общими европейскими целями. SAFE призван обеспечить возможность быстрых и скоординированных действий, улучшить способность европейских вооруженных сил действовать совместно и укрепить оборонную промышленность Европы, в том числе посредством совместных закупок и более тесного трансграничного сотрудничества.

Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил:

«Благодаря этим первым выплатам в рамках SAFE мы помогаем Болгарии и Латвии ускорить ключевые инвестиции в оборону, одновременно укрепляя их готовность и устойчивость. Мы действуем быстро и решительно, чтобы поддержать государства-члены на восточном фланге ЕС. SAFE позволяет государствам-членам быстрее инвестировать, эффективнее осуществлять закупки посредством совместных действий и укреплять оборонно-промышленную базу Европы».

Эта выплата последовала после завершения всех необходимых процедурных этапов и отражает приверженность ЕС своевременному оказанию практической поддержки посредством SAFE. Последующие выплаты будут производиться по мере достижения согласованных контрольных показателей и реализации предусмотренных мер.

Инструмент SAFE финансируется за счет заимствований ЕС на финансовых рынках. Это позволяет предоставлять обратившимся за финансированием государствам-членам долгосрочные кредиты по конкурентоспособным ставкам и на привлекательных условиях. Условия кредитов SAFE обеспечиваются высоким кредитным рейтингом Европейского союза.

×
#финансы #Латвия #Болгария #Еврокомиссия #оборона #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российские корабли в Балтийском море
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Горы Тибета
Изображение к статье: Харальд V

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подоконник
Дом и сад
Изображение к статье: Паническая атака
Люблю!
Изображение к статье: Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Луиса Яниса Лентовича
ЧП и криминал
Изображение к статье: Марганцовка
Дом и сад
Изображение к статье: Удивительный остров, населённый кошками
В мире животных
Изображение к статье: Собаки распознают обман
В мире животных
Изображение к статье: Подоконник
Дом и сад
Изображение к статье: Паническая атака
Люблю!
Изображение к статье: Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Луиса Яниса Лентовича
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео