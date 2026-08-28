Сегодня Болгария и Латвия получили первые выплаты в рамках оборонного инструмента «Действия по обеспечению безопасности Европы» (SAFE). Болгария получила 489,3 млн евро, а Латвия — 524,7 млн евро. Эти выплаты составляют 15% от общего объема средств, выделенных странам, — 3,3 млрд евро и 3,5 млрд евро соответственно.

SAFE — это финансовый инструмент объемом 150 млрд евро, предусматривающий предоставление кредитов государствам — членам ЕС. В первую очередь он финансирует совместные закупки боеприпасов, ракет, систем противовоздушной обороны и наземных боевых систем, произведенных в ЕС, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Он является частью плана Европейской комиссии ReArm Europe/Readiness 2030, цель которого — мобилизовать более 800 млрд евро инвестиций в оборону по всему Европейскому союзу.

Предварительное финансирование поможет Болгарии ускорить приоритетные инвестиции в оборону, повысить устойчивость и модернизировать свои военные возможности в соответствии с общими европейскими целями. SAFE призван обеспечить возможность быстрых и скоординированных действий, улучшить способность европейских вооруженных сил действовать совместно и укрепить оборонную промышленность Европы, в том числе посредством совместных закупок и более тесного трансграничного сотрудничества.

Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил:

«Благодаря этим первым выплатам в рамках SAFE мы помогаем Болгарии и Латвии ускорить ключевые инвестиции в оборону, одновременно укрепляя их готовность и устойчивость. Мы действуем быстро и решительно, чтобы поддержать государства-члены на восточном фланге ЕС. SAFE позволяет государствам-членам быстрее инвестировать, эффективнее осуществлять закупки посредством совместных действий и укреплять оборонно-промышленную базу Европы».

Эта выплата последовала после завершения всех необходимых процедурных этапов и отражает приверженность ЕС своевременному оказанию практической поддержки посредством SAFE. Последующие выплаты будут производиться по мере достижения согласованных контрольных показателей и реализации предусмотренных мер.

Инструмент SAFE финансируется за счет заимствований ЕС на финансовых рынках. Это позволяет предоставлять обратившимся за финансированием государствам-членам долгосрочные кредиты по конкурентоспособным ставкам и на привлекательных условиях. Условия кредитов SAFE обеспечиваются высоким кредитным рейтингом Европейского союза.