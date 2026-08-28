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Лавров заявил о желании решить вопрос Украины с Трампом «по-пацански» 0 309

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Лавров
ФОТО: Youtube

Российские власти ведут дипломатию «по-пацански» и рассчитывали в таком подходе договориться об Украине с президентом США Дональдом Трампом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы привыкли дела делать, можно сказать, по благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же», — сказал Лавров в интервью РБК. По его словам, с намерением заключить сделку в таком духе Владимир Путин год назад отправился на встречу с Трампом в Анкоридж. В ходе переговоров российская сторона «полностью» приняла предложение США по завершению войны в Украины. «Мы ударили по рукам», — подчеркнул Лавров.

Однако после этого, по его словам, представители ЕС и президент Украины Владимир Зеленский «повисли у Трампа на руках» и «похоронили» договоренности в Анкоридже. В итоге позиция США изменилась, а глава Госдепа Марко Рубио призвал искать «новые подходы». При этом Лавров признал, что Трамп после переговоров с Путиным называл «сложным» вопрос передачи всей территории Донбасса под контроль России, на чем настаивает Москва.

Ранее Лавров заявлял, что именно США не выполнили договоренности по поводу завершения войны. По его словам, в Анкоридже Трамп заверял Путина, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все, как он скажет. «Ну, вот не получилось», — сетовал глава российского МИДа и добавлял: «Пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Но с той стороны этот подход модифицирован».

Путин и Трамп провели встречу на Аляске 15 августа 2025 года. Официально договоренности сторон не раскрывались. При этом речь шла не о готовом документе, а о рамочном принципе для завершения войны. По словам источника Reuters в Москве, президенты России и США согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевала передачу России всего Донбасса, а также заморозку линии фронта на других участках.

До этого Путин потребовал от Киева вывести украинские войска из «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей для прекращения боевых действий. Зеленский отверг этот ультиматум. Позднее он говорил, что в администрации Трампа настаивают — Украина должна передать России Донецкую область для окончания войны. Однако, по словам Зеленского, Киев не может пойти на это, поскольку такой шаг ударит по обороноспособности страны, пишет The Moscow Times.

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#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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