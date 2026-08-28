Спустя два дня после масштабной катастрофы на границе Китая и Непала поиски сотен пропавших без вести продолжаются в крайне сложных условиях. Спасателям мешают покрытые толстым слоем грязи дороги, сильные дожди и сохраняющаяся угроза новых наводнений и оползней.

В Тибете пропавшими без вести остаются 558 человек, а в соседнем Непале — более 1400, в том числе сотни иностранных туристов и жители Латвии.

Угроза повторных наводнений, сильные ливни и покрытые грязью дороги осложняют поиски сотен пропавших без вести в Тибете спустя два дня после того, как масштабные наводнения обрушились на границу Китая и Непала.

Первые спасатели прибыли в наиболее пострадавший район Тибета во второй половине дня в пятницу, сообщили китайские государственные СМИ. Это произошло более чем через 50 часов после того, как утром в среду поток грязи и обломков обрушился на приграничный район Непала и Тибета.

Опубликованные в Китае данные свидетельствуют о том, что к полудню пятницы число погибших в результате схода селя в Тибете увеличилось с трех до пяти, а 558 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В свою очередь, в Непале в результате внезапных наводнений, вызванных обрушением ледника, погибли по меньшей мере 547 человек. Еще более 1400 человек, в том числе сотни иностранных туристов, по-прежнему считаются пропавшими без вести. Среди пропавших есть и жители Латвии.

Китайские официальные лица предупредили о серьезных трудностях при проведении спасательной операции, поскольку приграничному региону по-прежнему угрожают новые стихийные бедствия.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел совещание высшего руководства по вопросам спасательной операции, которая, по его словам, «сталкивается с большими трудностями».

«В окружающем районе по-прежнему сохраняются многочисленные скрытые угрозы, связанные с ледниками, ледниковыми озерами и геологическими катастрофами», — цитирует государственное информационное агентство «Синьхуа» слова руководителей страны.

После схода селя в среду выше по течению реки образовалось огромное озеро, что вызвало опасения, что оно может выйти из берегов и привести к новым серьезным наводнениям.

Государственный телеканал CCTV сообщил, что в пятницу спасательная операция была временно приостановлена из-за риска «вторичных катастроф», которые могло вызвать переполнение озера.

Со ссылкой на видеозапись, сделанную военным беспилотником, сообщалось, что в озеро попало около «50 000 кубических метров ледяных обломков».

Несколько часов спустя в другом сообщении CCTV говорилось, что риски «постепенно снижаются», поскольку вода из озера «вытекает естественным образом, а пропускная способность оттока превышает объем поступающей воды».

Геологическая служба США сообщила, что причиной катастрофы стало обрушение ледника, которое привело к возникновению потока ледяных обломков.

В четверг и пятницу китайские СМИ показывали фотографии и видеозаписи, на которых видно, что дороги на расстоянии до трех километров от границы покрыты грязью — местами ее слой достигает не менее полутора метров. Спасателям приходится перебираться через сломанные ветви и камни, чтобы приблизиться к эпицентру катастрофы.

Иностранные журналисты по большей части не имеют возможности находиться в Тибетском автономном районе. Обычно им разрешается посещать этот регион только в рамках организованных правительством поездок.

В пятницу связь в наиболее пострадавшем районе по-прежнему отсутствовала.

Спасательные работы также могут осложнить сильные дожди и грозы, которые прогнозируются в регионе до понедельника.

«Риск стихийных бедствий относительно высок», — предупредило местное метеорологическое бюро, поскольку непрекращающиеся дожди могут вызвать новые внезапные наводнения и оползни.

CCTV сообщил, что к пятнице из зоны бедствия были эвакуированы 499 граждан Китая и 555 иностранцев.

Спасательная операция на границе Тибета и Непала продолжается на фоне сохраняющейся угрозы новых стихийных бедствий. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести, а прогнозируемые до понедельника ливни и грозы могут вновь вызвать внезапные наводнения и оползни и еще больше осложнить работу спасателей.