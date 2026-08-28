Премьер Канады Карни раскритиковал решение Трампа переименовать озеро Онтарио на границе двух стран в "озеро Америка". Такой указ президент США подписал через несколько дней после срыва торговой сделки с Канадой.

Премьер-министр Канады Марк Карни раскритиковал решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио - самое маленькое из пяти Великих озер, расположенных на границе двух стран, - в "озеро Америка". Указ о смене названия водоема американский лидер подписал в Белом доме в четверг, 27 июля, - через несколько дней после срыва торговой сделки с Канадой.

"Мы немедленно меняем название озера Онтарио на "озеро Америка" - сказал Трамп журналистам. Свое решение он объяснил тем, что "канадские чиновники очень плохо обращались" с представителями США.

На решение американского лидера отреагировал Карни. "Этому названию уже более 400 лет; оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США. Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые связи, внешняя политика, национальные памятники и даже гидронимы. Канадцы же знают: называть вещи своими именами - значит называть это озеро Онтарио. Так было, так есть и так будет всегда", - написал канадский премьер на своей странице в соцсети X.

Трамп переименовал озеро после срыва торговой сделки и ответных пошлин Канады

Впервые о планах переименовать озеро Онтарио Трамп заявил 25 августа - через три дня после того, как США из-за срыва переговоров по новой торговой сделке ввели таможенные пошлины в размере 50% на ряд товаров из Канады: среди прочего на вино, мебель, молочную продукцию, цемент, одежду, удочки и хоккейное снаряжение.

Сразу после этого Карни анонсировал ответные пошлины до 50% на ряд товаров из США. Как указывают СМИ, они затронут такие сферы, как молочная промышленность, металлургия, бытовая техника, целлюлозно-бумажная промышленность, электроника и другие. Ожидается, что тарифы вступят в силу 8 сентября.

В срыве торговой сделки стороны обвинили друг друга. Карни заявил, что договориться не удалось из-за предложенных США "в последнюю минуту" изменений в условиях, которые "были несправедливыми, нерыночными и ставили под сомнение надежность любой сделки". А торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир, участвовавший в переговорах, сказал, что Оттава "отказалась финализировать торговую сделку на условиях, согласованных ранее на этой неделе".

Трамп неоднократно предлагает переименовать географические объекты и учреждения

С начала второго срока Трамп множество раз предлагал переименовать крупные географические объекты и различные учреждения. В январе 2025 года по его инициативе Мексиканский залив переименовали в Американский, а горы Денали на Аляске - обратно в Мак-Кинли. Первое решение в Мексике раскритиковали, отметив, что предыдущее название множество веков использовалось в международной навигации.

А в декабре 2025 года к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне добавили имя Трампа. В мае 2026-го суд постановил убрать имя действующего президента США из наименования. Судья обосновал свой вердикт, в частности, тем, что название центру присвоил Конгресс США и "только Конгресс может его изменить".