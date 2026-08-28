Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Литвы призывает «сплотить силы» для увеличения финансирования Rail Baltica со стороны ЕС 1 253

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BNS
Изображение к статье: карта Rail Baltic

Литовский премьер-министр Миндаугас Синкевичюс заявил, что если страны Балтии полны решимости завершить европейский железнодорожный проект Rail Baltica, им необходимо объединить усилия для получения большего финансирования от ЕС.

«Безусловно, существует политическая приверженность этому, Литва активно работает над этим. Эта политическая приверженность должна сосредоточить наши совместные усилия на борьбе и ссохраненении внимания Европы к этому проекту, сохраняя при этом интенсивность финансирования», — заявил Синкевичюс после встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Таллинне.

«Я услышал от премьер-министра (Эстонии – BNS) то, что до сих пор звучит у меня в голове – ту политическую решимость довести этот проект до конца, что запланированное завершение может быть амбициозным и финиш будет в 2030 году», – добавил он.

На прошлой неделе в Риге он заявил, что странам Балтии необходимо бороться за то, чтобы финансирование проекта Rail Baltica было также включено в многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы.

Как писало агентство BNS, общая стоимость проекта Rail Baltica может достичь 23,8 млрд евро.

Матисс Паэгле, председатель наблюдательного совета балтийского совместного предприятия RB Rail, заявил, что в случае задержки строительства существует риск потери уже выделенных грантов или их части, а также сокращения финансирования из следующего многолетнего бюджета ЕС.

Проект включен в Северный военно-транспортный коридор ЕС. Согласно законодательству ЕС, проекты основной трансъевропейской транспортной сети должны быть реализованы к 2030 году, а вся сеть — к 2050 году. Линия из Таллина через Ригу, Пярну, Паневежис и Каунас в Варшаву должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2030 года.

Однако в январе Европейская счетная палата заявила, что проект Rail Baltica не будет завершен в 2030 году, как планировалось ранее, и окончательного срока его реализации вообще нет.

×
#Эстония #Литва #транспорт #строительство #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп распорядился переименовать озеро Онтарио в Lake America — «Озеро Америка».
Изображение к статье: Наводнение в Непале
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
Изображение к статье: Трамп и Путин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
Наша Латвия
Изображение к статье: Харальд V
В мире
Изображение к статье: Витамин D
Люблю!
Изображение к статье: В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии.
Политика
Изображение к статье: военный с биноклем
Наша Латвия
Изображение к статье: Сокращение бюджета ЕС
В мире
Изображение к статье: 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции супермаркета Maxima.
Наша Латвия
Изображение к статье: Харальд V
В мире
Изображение к статье: Витамин D
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео