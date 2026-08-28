Литовский премьер-министр Миндаугас Синкевичюс заявил, что если страны Балтии полны решимости завершить европейский железнодорожный проект Rail Baltica, им необходимо объединить усилия для получения большего финансирования от ЕС.

«Безусловно, существует политическая приверженность этому, Литва активно работает над этим. Эта политическая приверженность должна сосредоточить наши совместные усилия на борьбе и ссохраненении внимания Европы к этому проекту, сохраняя при этом интенсивность финансирования», — заявил Синкевичюс после встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Таллинне.

«Я услышал от премьер-министра (Эстонии – BNS) то, что до сих пор звучит у меня в голове – ту политическую решимость довести этот проект до конца, что запланированное завершение может быть амбициозным и финиш будет в 2030 году», – добавил он.

На прошлой неделе в Риге он заявил, что странам Балтии необходимо бороться за то, чтобы финансирование проекта Rail Baltica было также включено в многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы.

Как писало агентство BNS, общая стоимость проекта Rail Baltica может достичь 23,8 млрд евро.

Матисс Паэгле, председатель наблюдательного совета балтийского совместного предприятия RB Rail, заявил, что в случае задержки строительства существует риск потери уже выделенных грантов или их части, а также сокращения финансирования из следующего многолетнего бюджета ЕС.

Проект включен в Северный военно-транспортный коридор ЕС. Согласно законодательству ЕС, проекты основной трансъевропейской транспортной сети должны быть реализованы к 2030 году, а вся сеть — к 2050 году. Линия из Таллина через Ригу, Пярну, Паневежис и Каунас в Варшаву должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2030 года.

Однако в январе Европейская счетная палата заявила, что проект Rail Baltica не будет завершен в 2030 году, как планировалось ранее, и окончательного срока его реализации вообще нет.