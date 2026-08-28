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Разряд вместо пули? В США агентов ICE вооружают необычными перчатками 0 100

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электрошоковые перчатки у полицейского США

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) заказала 6000 специальных перчаток, способных наносить электрический разряд. В ведомстве утверждают, что новое средство позволит сотрудникам реже применять более серьезную силу, включая огнестрельное оружие. Правозащитники и ряд американских конгрессменов опасаются противоположного эффекта — что применять силу станет проще.

Американская Иммиграционная и таможенная полиция ICE разместила заказ почти на 15 млн долларов на приобретение 6000 электрошоковых перчаток для своих сотрудников.

Устройство под названием Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE) внешне напоминает обычную перчатку, однако при нажатии кнопки способно нанести электрический разряд напряжением около 250 вольт.

По мнению ICE, такое оборудование может использоваться, чтобы заставить задержанных, оказывающих сопротивление или отказывающихся выполнять требования сотрудников, подчиниться. Кроме того, перчатки предполагается применять в ситуациях, когда протестующие мешают работе агентов.

В ICE считают, что перчатки позволят реже применять оружие

После возвращения Дональда Трампа к власти деятельность ICE неоднократно оказывалась в центре внимания из-за случаев применения силы в отношении задержанных и участников протестов.

В Миннесоте двое протестующих погибли после того, как во время операции с участием ICE по демонстрантам был открыт огонь. Сообщалось о погибших и во время других попыток задержания.

В самой службе считают, что новое оборудование может снизить риск подобных ситуаций. Предполагается, что при наличии электрошоковых перчаток сотрудникам будет реже требоваться огнестрельное оружие.

«Рецепт для еще большего насилия»

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) оценивает инициативу совершенно иначе. В организации назвали использование таких перчаток «рецептом для еще большего насилия в отношении общества».

Обеспокоенность выразила и группа конгрессменов-демократов. Они опасаются, что появление нового средства принуждения, наоборот, снизит порог для применения силы.

Политики напомнили о случаях применения силы во время операций в Лос-Анджелесе, Чикаго, Миннеаполисе, Хьюстоне, штате Мэн и других местах. По их мнению, предыдущие инциденты заставляют сомневаться в том, что ICE сможет безопасно применять новое средство, не подвергая людей неоправданному риску.

Конгрессмены требуют от иммиграционной службы объяснить, как именно будут обучать сотрудников работе с электрошоковыми перчатками, в каких ситуациях разрешат их использовать и каким образом будет контролироваться каждое применение такого средства.

В ICE в ответ заявили, что для использования нового оборудования будут установлены четкие стандарты, однако подробностей пока не раскрыли.

Спор идет о том, станет ли насилия меньше

Таким образом, ICE рассматривает электрошоковые перчатки как промежуточное средство воздействия, которое должно снизить необходимость применения более опасной силы. Критики же опасаются, что доступность такого устройства может привести к обратному результату: электрические разряды будут применять в ситуациях, где раньше сотрудники вообще обходились без силового воздействия.

Теперь одним из главных вопросов становится то, какие ограничения будут установлены для использования GLOVE и насколько жестко будет контролироваться их соблюдение.

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#Дональд Трамп #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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