Россия может захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. Об этом сообщает WELT со ссылкой на данные европейской разведки.

Издание отметило, что в настоящее время Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области. И, по мнению журналистов, вопрос стоит не в том, способна ли Россия захватить эту территорию, а в том, когда это произойдет. По данным разведки, на которую ссылается издание, это может произойти уже в 2027 году. Впрочем, как отмечается, цена этого захвата может быть огромной.

По данным издания, РФ уже потеряла около 1,4 млн солдат, из них 450 погибших и почти миллион раненых.

Помочь РФ ввести свои войска в Краматорск и Славянск, по мнению аналитиков, может объявление мобилизации. Отмечается, что российский Генштаб ожидает пополнения армии через 4 месяца после начала мобилизации.

По мнению экспертов, ключевой стратегией РФ может стать попытка нарушить украинскую логистику в этих городах, что значительно сократит сроки, в течение которых Силы обороны Украины смогут удерживать эти населенные пункты.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, Кремль вряд ли пойдет на серьезные переговоры о завершении войны до полного захвата Донбасса. В то же время эксперты отметили, что этот регион может стать лишь промежуточной целью.

"Донбасс – это промежуточная, а не конечная цель. Целью России остается вовлечение Украины в свою сферу влияния; по данным украинской разведки, уже существуют планы дальнейших действий в отношении Николаева, Херсона и Одессы, хотя и без конкретных дат", – считает военный аналитик Франц-Стефан Гади, цитирует информационное агентство УНИАН.