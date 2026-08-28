Второй Западный окружной военный суд в Москве в пятницу заочно приговорил бывшего советника офиса президента Украины, политического комментатора и видеоблогера Алексея Арестовича к 11 годам колонии заочно по статьям о распространении так называемых фейков об армии и публичных призывах к терроризму.

Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда. Первые три года, согласно приговору, Арестович должен провести в тюрьме.

Обвинение запрашивало 15 лет колонии, дело рассмотрели за один день в закрытом режиме.

Арестович в первые месяцы после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году был одним из наиболее популярных в русскоязычном сегменте интернета видеоблогеров, комментируя события с проукраинской точки зрения. Тогда он занимал должность советника Офиса президента Украины. В России в вину ему вменили публикацию от 8 апреля 2022 года о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске, а также видео от 17 марта 2022 года, в котором он, по версии следствия, призвал к уничтожению в России железных дорог. Заочно арестован он был при этом только в 2024 году - уже после того, как ушёл с поста советника, начал критиковать украинские власти и уехал из Украины, где против него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Арестович по-прежнему ведёт канал на Youtube с большим числом подписчиков. Осуждая действия России, он критикует и власти Украины. Некоторое время он сотрудничал с российской журналисткой Юлией Латыниной, позицию которой ряд российских оппозиционных и украинских комментаторов называет прокремлёвской. Недавно Арестович заявил о завершении этого сотрудничества, передает "Радио Свобода".