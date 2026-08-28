Президент США Дональд Трамп распорядился переименовать озеро Онтарио в Lake America — «Озеро Америка» . Он подписал соответствующий указ, согласно которому новое название должно появиться в американских географических реестрах. Канада менять название озера не обязана.

Трамп подписал документ в Белом доме. Позади президента находилась карта, на которой вместо Lake Ontario уже было указано Lake America. Согласно указу, американским ведомствам отводится 30 дней на внесение необходимых изменений, передает NOS.

Решение принято на фоне очередного обострения отношений между США и Канадой. Недавно Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 млрд долларов. Оттава ответила аналогичными мерами в отношении американской продукции.

Во время подписания указа Трамп заявил, что Канада «уже долгое время обманывает США» в вопросах торговли и обороны.

При этом американский президент подчеркнул, что хорошо относится к канадцам.

«Мы любим народ Канады. Я просто не думаю, что их представители хорошо выполняют свою работу. Может быть, они изменятся. Я действительно не знаю. Это не так уж важно», — сказал Трамп.

В Канаде новое название отвергли

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что для его страны озеро сохранит прежнее название.

«Канадцы знают, что вещи нужно называть своими именами: озеро Онтарио — тогда, сейчас и всегда», — написал Карни.

Аналогичную позицию занял премьер провинции Онтарио Даг Форд. По его словам, для канадцев и остального мира это было и останется озером Онтарио.

Примечательно, что новое название отказалась признавать и губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Штат непосредственно выходит к озеру.

«Нью-Йорк не собирается его так называть», — заявила Хокул.

«Теперь нам нужен океан»

Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. Поскольку водоем принадлежит двум странам, решение Вашингтона не означает автоматического изменения его названия в Канаде или на международных картах. Однако администрация США вправе определять, какие географические названия используют американские федеральные ведомства.

Трамп напомнил и о своем предыдущем решении использовать название Gulf of America — «Американский залив» вместо Мексиканского залива.

На этом президент США, судя по его словам, останавливаться не собирается.

«Если подумать, у нас есть залив и есть озеро. Единственное, чего нам теперь не хватает, — это океана», — сказал Трамп.

Он допустил, что когда-нибудь очередь может дойти до Атлантического или Тихого океана: «Может быть, переименуем и их. Возможно, так и сделаем».