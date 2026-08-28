Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Непале число погибших при наводнении достигло 469 человек 0 40

В мире
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наводнение в Непале

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале возросло до 469 человек. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в местной полиции. Стихийное бедствие произошло ранее на этой неделе и привело к масштабным разрушениям в нескольких районах страны.

Спасательные команды продолжают поисковые работы в пострадавших районах. Сотрудники экстренных служб используют тяжелую технику, чтобы разбирать завалы из грязи, камней и обломков в населенных пунктах, оказавшихся под водой и потоками грязи.

По данным властей, сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели обследуют русла рек и территории ниже по течению, пытаясь найти выживших и обнаружить тела погибших. При этом сохраняется риск новых наводнений, поэтому местные службы принимают дополнительные меры безопасности.

Катастрофа нанесла серьезный ущерб жилым районам, дорогам и другой инфраструктуре. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Как сообщал Bb.lv, Министерство иностранных дел продолжает получать сведения о жителях Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от катастрофических наводнений Непале. Родственники уже обратились в ведомство по поводу 25 человек, а в общем списке сейчас около 40 латвийцев.

×
#катастрофа #Латвия #безопасность #спасатели #наводнение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опасные чайки
Изображение к статье: Новая технология
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Аэропорт в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как и зачем обрезать ягодные кустарники осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Дороги
Наша Латвия
Изображение к статье: Успение Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
В мире
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
1
Изображение к статье: хакер
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как и зачем обрезать ягодные кустарники осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Дороги
Наша Латвия
Изображение к статье: Успение Пресвятой Богородицы
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео