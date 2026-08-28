Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале возросло до 469 человек. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в местной полиции. Стихийное бедствие произошло ранее на этой неделе и привело к масштабным разрушениям в нескольких районах страны.

Спасательные команды продолжают поисковые работы в пострадавших районах. Сотрудники экстренных служб используют тяжелую технику, чтобы разбирать завалы из грязи, камней и обломков в населенных пунктах, оказавшихся под водой и потоками грязи.

По данным властей, сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели обследуют русла рек и территории ниже по течению, пытаясь найти выживших и обнаружить тела погибших. При этом сохраняется риск новых наводнений, поэтому местные службы принимают дополнительные меры безопасности.

Катастрофа нанесла серьезный ущерб жилым районам, дорогам и другой инфраструктуре. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Как сообщал Bb.lv, Министерство иностранных дел продолжает получать сведения о жителях Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от катастрофических наводнений Непале. Родственники уже обратились в ведомство по поводу 25 человек, а в общем списке сейчас около 40 латвийцев.