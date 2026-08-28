В Тибете временно приостановили поисково-спасательные работы в районе, пострадавшем от масштабного наводнения. Китайские власти приняли такое решение из-за опасности, которую представляет природная плотина, образовавшаяся выше зоны бедствия.

По данным китайских государственных СМИ, уровень воды в расположенном за завалом озере продолжает повышаться, а вода уже начала выходить за его пределы. Спасательным командам приказали прекратить работу и оставаться в безопасном месте до получения дальнейших распоряжений.

Опасения связаны с возможным прорывом водоема, который способен вызвать новый мощный поток и привести к дополнительным разрушениям. Объем воды в озере уже превысил 2,5 млн кубометров, а в ближайшие дни ожидается поступление еще нескольких миллионов кубометров.

Китайские специалисты проводят воздушное наблюдение и оценивают возможность создания канала для контролируемого отвода воды. Одновременно власти предупреждают о риске новых наводнений, оползней и схода лавин в регионе.

Катастрофическое наводнение произошло после обрушения ледника в Гималаях и затронуло территории Китая и Непала. В результате стихийного бедствия погибли сотни людей, а более 1500 человек числятся пропавшими без вести.