Россия планирует увеличить производство баллистических ракет, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, заверив, что Украина будет работать над противодействием таким планам.

«Теперь у нас также есть обновленные данные о производстве Россией баллистических ракет и ее планах увеличить это производство. Мы будем этому противодействовать, и важно, чтобы в крупнейших юрисдикциях мира была оказана соответствующая санкционная поддержка. Все поставки деталей, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы», — написал Зеленский в Facebook после разговора с руководителем Главного управления разведки Украины Олегом Иващенко.

Президент Украины отметил, что способность России производить баллистические ракеты отчасти является также ответственностью ее международных партнеров, поскольку «без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один элемент своей ракетной программы».

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что Украина ожидает от международных партнеров синхронизации санкций в отношении выявленных российских производителей баллистических ракет, а также усиления экспортного контроля за компонентами иностранного производства.

Власюк подчеркнул, что в изученных российских баллистических ракетных системах, в частности в ракетах «Искандер-М» и ракетах, используемых в системах С-400, по-прежнему обнаруживаются электронные компоненты, произведенные в США, Японии, Германии, Тайване, Франции, Великобритании и Швейцарии.