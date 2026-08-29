Американский бизнесмен называет переход к эпохе ИИ одним из самых турбулентных периодов в истории» и отмечает, что ни правительства, ни бизнес до сих пор не выработали реалистичного плана по смягчению последствий. Гейтс заявил, что ИИ станет либо «величайшим уравнителем», либо «худшим источником несправедливости».

Основные риски, по мнению Гейтса:

Массовая автоматизация рабочих мест, особенно начального и среднего уровня. Молодые специалисты рискуют остаться без карьерных возможностей. Вслед за офисными работниками пострадают и рабочие профессии. Гейтс предлагает законодательно закрепить некоторые профессии за людьми. Кибербезопасность — злоумышленники получают доступ к новым возможностям быстрее, чем специалисты закрывают уязвимости. Под угрозой больницы, банки, электросети и водоснабжение. Психологическое воздействие — чат-боты, которые всегда подстраиваются под пользователя, вызывают привыкание и лишают молодых людей навыков общения, разрешения конфликтов и построения глубоких отношений.

Гейтс подчеркивает, что исторические параллели с прошлыми технологическими сдвигами здесь неуместны. Раньше техника требовала человеческого мышления, теперь алгоритмы способны заменить само мышление. И это изменит медицину, юриспруденцию, программирование и другие сферы уже в ближайшее десятилетие.