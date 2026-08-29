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Быть или не быть: скоро решится судьба немецкого автопрома 1 327

В мире
Дата публикации: 29.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Завод Volkswagen

Завод Volkswagen

Рабочие считают последствия "реструктуризации" катастрофическими.

Будущее Volkswagen может определить судьбу автопромышленности Германии. Руководство автоконценра проводит внеочередные встречи с работниками на фоне объявленной беспрецедентной кампании по сокращению расходов, в рамках которой, по некоторым данным, может быть сокращено до 100 тысяч рабочих мест и возможно закрытие нескольких заводов на территории ФРГ. Будет проведено девять отдельных встреч.

Автопром Германии переживает глубокий структурный кризис из-за сильного давления со стороны китайских конкурентов, перехода на электромобили и роста производственных затрат. Крупнейший автоконцерн в Европе по объемам производства, VW в наибольшей степени страдает от избыточных производственных мощностей на своих немецких заводах и высоких постоянных расходов.

Рабочих особенно беспокоят последствия реструктуризации, которую некоторые называют "катастрофической". Они уже согласились на сокращение примерно 50 тыс. рабочих мест, в основном в рамках программ добровольного ухода. Однако руководство считает, что потребуется сократить еще столько же.

Насчитывая на сегодняшний день почти 630 тыс. сотрудников, VW ранее решил взять под свой контроль больше этапов производства - включая комплектующие и программное обеспечение - и поглотил Skoda, Porsche, SEAT и Bugatti, и теперь обладает наиболее раздутым штатом среди всех игроков отрасли, - пишет Deutsche Welle.

Что ждет крупнейшего автопроизводителя Европы? Гендиректор VW Оливер Блуме 25 августа заявил в интервью газете Bild am Sonntag, что разработал "крупнейший план трансформации в истории концерна Volkswagen".

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#кризис #производство #volkswagen #автопром #электромобили #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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