В аэропорту Франкфурта зарегистрировали крайне редкие случаи так называемой аэропортовой малярии. Заболели шесть сотрудников, двое из них скончались. Предполагается, что источником инфекции мог стать зараженный комар, прилетевший на самолете из региона, где распространена малярия.

Два сотрудника аэропорта Франкфурта умерли от малярии, подтвердила компания Fraport, управляющая крупнейшим аэропортом Германии. Всего инфекция была выявлена у шести работников. Остальные четверо заболевших выздоровели.

Основная версия заключается в том, что источником заражения стал комар рода Anopheles, который мог попасть во Франкфурт на борту самолета, прибывшего из региона, где распространена малярия.

После выявления случаев заболевания Fraport рекомендовал сотрудникам при появлении любых подозрительных симптомов обращаться к врачу непосредственно по месту работы. Такая мера должна помочь быстрее поставить правильный диагноз, поскольку у человека, который не посещал страны с распространенной малярией, врачи могут первоначально не заподозрить эту инфекцию.

Малярия может сопровождаться высокой температурой, ознобом, головной болью и тошнотой. При своевременно начатом лечении шансы на полное выздоровление, как правило, высоки.

Что такое «аэропортовая малярия»

Так называемая аэропортовая малярия возникает, когда зараженный малярийным паразитом комар переживает авиаперелет, а затем кусает человека в аэропорту или в непосредственной близости от него.

Такие случаи встречаются крайне редко. Одна из главных проблем заключается в том, что постановка диагноза может запаздывать: заболевший не путешествовал в эндемичные по малярии регионы, поэтому ни он сам, ни врачи первоначально могут не связывать симптомы с этой инфекцией.

По данным Института Роберта Коха, несколько сотрудников аэропорта Франкфурта заболели в период с 4 по 6 июля.

В аэропорту установили ловушки для комаров

После произошедшего на территории аэропорта установили специальные ловушки, чтобы выяснить, остались ли там другие потенциальные переносчики малярийного паразита.

Пойманных комаров планируется исследовать в Институте тропической медицины в Антверпене. Специалисты должны определить их вид и возможное происхождение.

Таким образом органы здравоохранения рассчитывают установить источник заражения и выяснить, сохраняется ли риск появления новых случаев.

Случаи «аэропортовой малярии» особенно сложны для диагностики именно потому, что заболевшие могут никогда не бывать в странах, где распространена инфекция. Поэтому при подобных вспышках решающее значение имеют быстрое выявление болезни и своевременно начатое лечение.