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Италия привлекла бывшего министра обороны Украины Федорова в качестве советника 0 130

В мире
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Федоров и Гвидо Крозетто

Фото: Минобороны Италии.

Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по инновациям в оборонной сфере. Италия рассчитывает использовать украинский опыт применения дронов, автономных систем, средств ПВО и других современных военных технологий.

О новой должности Федоров сообщил после встречи с Крозетто в Риме. По его словам, стороны обсудили беспилотники, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие военно-технологической промышленности.

«Я выразил Гвидо благодарность за его личную поддержку и за предложение работать его советником по оборонным инновациям», — сообщил Федоров.

В новой роли он намерен помогать Италии внедрять современные военные разработки, укреплять оборонную промышленность и адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности.

Италия заинтересовалась украинским опытом

Назначение подтвердил и Гвидо Крозетто. Итальянский министр отметил значительный опыт Федорова в области цифровых технологий, применяемых в государственном управлении и обороне.

По словам Крозетто, стремительное развитие технологий заставляет армии не только следить за новыми разработками, но и изучать практический опыт тех, кто уже использовал их в боевых условиях.

«В ситуации стремительных и беспрецедентных преобразований, когда изменения становятся постоянной величиной, крайне важно искать возможности для диалога и обмена опытом», — заявил министр.

Крозетто подчеркнул, что сегодня недостаточно просто обладать передовыми технологиями. Необходимо перестраивать организационные процессы так, чтобы экспериментальные разработки можно было быстро превращать в готовые решения для массового применения.

От цифровизации до военных технологий

Михаил Федоров, родившийся в 1991 году, стал одной из ключевых фигур цифровой трансформации Украины. До прихода в правительство он работал в технологическом секторе, затем занимал пост министра цифровой трансформации, а позднее возглавил Министерство обороны.

После начала полномасштабного российского вторжения Украина значительно ускорила внедрение новых технологий в военной сфере. Дроны, цифровые системы связи, программное обеспечение, искусственный интеллект, сбор и анализ данных стали важной частью ее оборонной системы.

Федоров был одним из участников этой трансформации, когда Украине приходилось в ускоренном режиме внедрять новые решения для противостояния российской армии.

В июле 2026 года он покинул пост министра обороны в рамках кадровых перестановок. Теперь накопленный Украиной опыт планируют использовать в Италии — прежде всего для ускорения внедрения беспилотных, цифровых и других современных оборонных технологий.

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#Италия #Украина #цифровизация #оборона #дроны #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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