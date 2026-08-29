Жительница Австралии Лиа Стюарт лишилась руки после нападения акулы у одного из самых известных пляжей Сиднея. Спустя несколько месяцев 34-летняя женщина впервые подробно рассказала о страшных секундах, когда поняла: чтобы спасти жизнь, ей придется сознательно подставить под удар одну из рук.

Трагедия произошла 13 июня примерно в 30 метрах от берега пляжа Куги в Сиднее. Стюарт, опытная пловчиха, оказалась лицом к лицу с акулой, предположительно большой белой, передает New York Post.

По словам женщины, хищник приблизился к ее лицу примерно на 30 сантиметров и начал раскрывать пасть.

«Я подумала: мне нужно попытаться ударить ее, оттолкнуть, иначе она откусит мне голову», — рассказала Стюарт в интервью австралийской программе 60 Minutes.

В этот момент ей пришлось принять решение, которое она теперь называет одним из самых страшных в своей жизни.

«Я подумала: какую конечность я готова потерять? Я правша. Поэтому решила — пусть будет левая», — вспоминает женщина.

В результате нападения Лиа получила многочисленные тяжелые укусы рук и ног. Впоследствии врачам пришлось ампутировать ей левую руку.

Саму акулу женщина до сих пор вспоминает с ужасом.

«Ее морда была кошмарной. Я никогда ее не забуду. Это был монстр», — призналась она.

В воде думала только о маленькой дочери

На помощь пострадавшей пришел находившийся не при исполнении спасатель. Он вытащил Лиа из воды, после чего ее срочно доставили в больницу.

По словам брата женщины Джошуа, травмы были тяжелыми и представляли непосредственную угрозу для жизни. После нападения Лиа подключили к системе жизнеобеспечения и ввели в медикаментозную кому.

Сама женщина вспоминает, что в первые минуты после нападения думала прежде всего о своей годовалой дочери Август.

«Я держалась за ногу и думала об Август. Я подумала: у нее не будет мамы», — со слезами рассказала Стюарт.

Однако состояние женщины постепенно начало улучшаться. 23 июня врачи временно вывели ее из медикаментозной комы. Первые слова, которые она произнесла, были обращены к матери и партнеру Фернандо: «Я люблю вас».

После этого Лиа сразу спросила о дочери и хотела убедиться, что с ней все в порядке.

«Все произошло гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Для нас это кажется чудом», — рассказывал тогда ее брат.

«Мне дали второй шанс»

Для помощи Лиа и ее семье был организован сбор средств. В итоге удалось собрать 558 925 австралийских долларов — около 400 тысяч долларов США. Позднее женщина закрыла сбор, заявив, что потрясена поддержкой совершенно незнакомых людей.

Сейчас Стюарт продолжает восстановление и постепенно возвращает себе самостоятельность.

«После невероятно тяжелых нескольких месяцев я очень рада, что продвинулась настолько, что могу становиться более независимой. Наконец я вижу свет после всего случившегося», — рассказала она.

Пережитое полностью изменило ее отношение к жизни.