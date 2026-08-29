Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданный лидер: составлен рейтинг лучших городов мира для гурманов 0 24

В мире
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гурман

Издание Time Out опубликовало рейтинг городов, которые стали настоящим раем для гурманов. Авторы списка опросили 24 000 человек по всей планете, оценили заведения, качество продуктов и ценовую доступность еды, а затем объединили эти данные с мнением ресторанных экспертов.

Лима (Перу)

Абсолютным лидером мирового рейтинга стала столица Перу. Местные жители оценивают качество еды на 80%, а новые заведения здесь открываются практически каждую неделю. Главным хитом Лимы стал флагманский ресторан, который открыл шеф Родриго Фернандини. Изюминка заведения — дегустационное меню из амазонского какао, плодов пальмы мориче и андских корнеплодов.

Бангкок (Таиланд)

Вторую строчку уверенно заняла столица Таиланда. Город покорил экспертов невероятным разнообразием и культурой уличной еды. При этом здесь расцветает и высокая кухня: один из столичных ресторанов впервые в истории страны получил три звезды Мишлен, а молодые повара активно возрождают редкие региональные рецепты вроде лапши с горькой дыней.

Мехико (Мексика)

Тройку лидеров замкнул мексиканский мегаполис. На здешних кухнях средиземноморские, азиатские и французские традиции смешиваются с местными ингредиентами. Жители города в восторге от своих ресторанов, а 73% опрошенных признали, что ужины вне дома там вполне доступны по цене.

Лондон (Великобритания)

Британская столица заняла четвертое место благодаря буму роскошных, но веселых итальянских тратторий. В модных заведениях Сохо и Челси подают нежное белое ризотто и сочные шашлычки. Еще одним главным трендом года стала так называемая пабная пицца, которая превратила обычные лондонские пивные в центры притяжения для гурманов.

Барселона (Испания)

Испанский город разрывается между авангардом и традициями. С одной стороны, там открывается множество минималистичных азиатских ресторанов. С другой стороны, известные шеф-повара возвращаются к истокам и часами тушат традиционное наваристое рагу из телячьей головы и ножек по уютным «маминым рецептам».

Хошимин (Вьетнам)

Крошечный ресторан получил звезду Мишлен всего через семь месяцев после открытия, а веганское безотходное в другом заведении завоевало престижную «Зеленую звезду». При этом изысканный суп фо в ресторанах соседствует с уличными котелками, где точно такой же наваристый бульон наливают за копейки прямо у тротуара.

Мельбурн (Австралия)

Этот австралийский город делает ставку на аутентичность и разнообразие. Известные шеф-повара предлагают новаторские интерпретации армянской, египетской, шри-ланкийской и китайской кухни. Сдвиг в сторону региональных традиций со всего мира привел к процветанию уникальных заведений.

Пекин (Китай)

Китайская столица уверенно перешла на формат отдыха на свежем воздухе. Люди все чаще выбирают бранчи в парках среди зелени за стеклянными стенами кафе. В то же время на пике популярности оказались иммерсивные рестораны, где история империи превращается в живое шоу, а во время ужина можно нарядиться в костюм придворного гостя.

Афины (Греция)

Вековые таверны и модные гастротаверны задают тон в греческой столице. Шеф-повара смело переосмысливают традиционные средиземноморские блюда, меняя их вкус и внешний вид. Местные кулинары-новаторы сочетают экологический принцип «от фермы к столу» с самыми передовыми технологиями.

Лиссабон (Португалия)

Замыкает десятку лучших городов португальская столица. Лиссабонцы открыли для себя культуру изысканных сэндвичей, но главные перемены происходят в высокой кухни. Появляется множество гостеприимных и непринужденных ресторанов с традиционной португальской едой в основе, которую подают на простых блюдах из нержавеющей стали и белых бумажных скатертях.

×
#культура #рестораны #кулинария #традиции #города #еда
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Билл Гейтс
Изображение к статье: Медведь
Изображение к статье: Опасные чайки
Изображение к статье: Новая технология

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Latvijas pasts
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиа Стюарт с мужем
В мире
Изображение к статье: Ароматный зеленый рис: простой и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Самые крупные виды бабочек на планете
В мире животных
Изображение к статье: Уникальный остров, населённый только обезьянами
В мире животных
Изображение к статье: 5 сортов чая, которые удивят даже гурманов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Latvijas pasts
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиа Стюарт с мужем
В мире
Изображение к статье: Ароматный зеленый рис: простой и вкусный рецепт
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео