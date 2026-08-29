По информации латвийской дипломатической службы, в настоящее время нет сведений о местонахождении 33 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем регионе Непала. Новых обращений от их родственников в МИД не поступало.

Список этих 33 человек латвийский МИД передал Министерству иностранных дел Непала. Информация также направлена Европейской службе внешних связей и МИД Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также передало список соответствующим учреждениям.

Связи с пострадавшим районом практически нет

В регионе продолжается масштабная спасательная операция, однако телефонная связь и интернет там по-прежнему недоступны, отмечают в МИД.

С утра 28 августа полиция Непала также запустила публичный интернет-портал, который должен помочь семьям в идентификации людей. На нем размещаются списки пропавших и найденных.

Однако значительная часть информации опубликована на местном языке и с использованием местной письменности. Некоторые фотографии имеют низкое качество, а изображенные на них люди получили тяжелые травмы, что дополнительно осложняет опознание.

Один гражданин Латвии найден в безопасности

В то же время МИД получил информацию об одном гражданине Латвии из другой туристической группы — он находится в безопасности в Тибете.

В министерстве допускают, что в регионе могут находиться и другие граждане Латвии, путешествующие в составе других групп или самостоятельно.

Ранее на этой неделе МИД сообщал, что на основании информации, полученной из различных источников, в том числе от родственников и друзей путешественников, были собраны сведения о 39 туристах из Латвии, находившихся в Непале. Из них 34 гражданина Латвии входили в состав двух туристических групп.

По данным МИД, поиск осложняется тем, что никто из участников этих туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. Там был зарегистрирован только один самостоятельный путешественник. С ним удалось связаться, он находится в безопасности.

Напомним, 26 августа обрушение ледника вызвало мощный поток льда, а затем сход воды и грязи из ледникового озера. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По последним данным, в результате катастрофы погибли не менее 630 человек, около 3000 числятся пропавшими без вести.

Неподалеку от эпицентра катастрофы находилась и большая группа туристов из Латвии.