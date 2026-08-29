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После участившихся нападений ликвидированы 14 тысяч медведей 0 683

В мире
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь

В Японии разразился беспрецедентный кризис, связанный с массовыми нападениями хищников на людей. За последний год от диких зверей по всей стране пострадали сотни жителей, а 13 человек погибли. В ответ на угрозу власти санкционировали масштабный отстрел: охотники ликвидировали более 14 000 медведей, что составило почти четверть от их общей популяции в регионе, пишет Guardian.

Почему косолапые массово выходят к людям

Главной причиной агрессии зверей стала острая нехватка привычной еды в дикой природе. Из-за климатических аномалий и сильной жары в горно-лесных массивах сильно снизился урожай буковых орехов, желудей и диких ягод. Чтобы запастись жиром перед зимней спячкой, голодные медведи вынуждены спускаться к подножию гор и заходить в населенные пункты. Ситуацию усугубляет опустение японских деревень: заброшенные сады с несобранными фруктами превращаются в приманку для лесных гостей.

Как жители защищаются от лесных гостей

Опасения граждан изменили привычный уклад жизни в провинциях и туристических центрах. На улицах городов появились предупреждающие плакаты, а фермеры стали устанавливать на границах полей роботизированных волков со светящимися красными глазами. В районе курорта Каруидзава экологи используют карельских медвежьих собак, чтобы отпугивать зверей. Владельцы бизнеса и страховые компании даже разработали специальные полисы на случай повреждения имущества дикими животными.

Эффективен ли массовый отстрел хищников

Правительство смягчило правила охоты и разрешило устанавливать ловушки вблизи жилых зон, однако экологи сомневаются в правильности жестких мер. Защитники природы отмечают, что гималайские черные медведи находятся под угрозой вымирания, и тотальное истребление может уничтожить редкие популяции. К тому же статистика показывает, что жесткий отстрел не прекращает инциденты, ведь звери продолжают искать пропитание у человеческого жилья.

Как эксперты предлагают решить проблему

Биологи считают, что Японии следует отказаться от практики массового уничтожения и перейти к системным мерам защиты. Специалисты предлагают ухаживать за заброшенными садами, устанавливать защитные ограждения вокруг поселков и даже временно подкармливать зверей глубоко в горах в неурожайные годы. По мнению экспертов, только комбинация точечного отлова агрессивных особей и восстановление лесных кормовых ресурсов поможет вернуть безопасное соседство людей и дикой природы.

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#Япония #экология #медведи #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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