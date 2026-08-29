«Балтия и Польша будут следующими целями», – об этом, по словам военкора Атиса Климовичса, ему рассказали украинские солдаты.

В Latvijas Avīze постоянно бывающий на фронтах (на позициях ВСУ) латышский журналист пишет: «Мои дни в Киеве проходят с непрестанным чувством стыда за преступное бездействие Запада. Недостаточно делается, чтобы русский агрессор остановился, чтобы был прекращен запуск ракет и чтобы массы российских войск катились назад. О Киеве сообщают, что там в той или иной степени пострадало каждое четвертое здание. Террор не ослабевает, из Москвы слышны угрозы еще более его усилить.

Опасения, что предстоящая зима окажется особенно тяжелой, выглядят обоснованными. Как следует из слов различных специалистов, в том числе энергетиков, обеспечить полную защиту невозможно, а значит, предстоящая зима станет временем серьезных испытаний».

«Ясно, что Германия, не говоря уж о Бельгии и Нидерландах, считают себя условно находящимися на достаточно безопасном расстоянии государствами, однако это может оказаться ошибочным мнением», – пишет А.Климовичс.

В случае поражения Украины ее солдаты могут оказаться перед выбором: «либо Сибирь, либо вместе с русскими на Варшаву». «К тому же в Европе у украинцев равных противников нет. Эти слова нужно услышать, чтобы избежать такого будущего».