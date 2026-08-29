Запасы газа в Евросоюзе в настояще время самые низкие для конца августа за последние годы, и по прогнозам экономистов к зиме заполненность газовых хранилищ может оказаться на самом низком уровне за последние 13 лет, пишет издание The Guardian.

В последние недели газовых хранилища в ЕС были заполнены на 63% - значительно ниже среднего показателя в 80% для конца августа за прошедшие годы. По оценке газового аналитика Грега Молнара, при нынешних медленных темпах закачки газа ЕС, вероятно, войдет в отопительный зимний сезон с запасами газа примерно на пятую часть ниже пятилетнего среднего уровня и на самом низком уровне с 2013 года, пишет The Guardian.

"Низкий уровень запасов газа, естественно, увеличивает риск повышенной волатильности цен зимой", - предупреждает Молнар в беседе с The Guardian, указывая, что ситуация может усугубиться из-за "холодных периодов или слабого ветра", которые приведут к увеличению потребления газа в зимний период.

The Guardian отмечает, что запасы газа в ЕС ниже целевых показателей, поскольку война США и Израиля против Ирана вызвала серьезные сбои в экспорте нефти и газа из региона Персидского залива, а также из-за более высокой выработки электроэнергии на газовых электростанциях во время летней жары в Европе.

"Зимняя паника" на рынках

Цены на европейском газовом рынке летом "оставались относительно спокойными" из-за надежды на открытие Ормузского пролива и пополнение зимних запасов, но "никто не ожидает, что это произойдет в ближайшее время", говорит главный аналитик по сырьевым товарам в скандинавской банковской группе SEB Бьярн Шильдроп. "В результате на прошлой неделе на европейском рынке природного газа разразилась своего рода зимняя паника", - добавил он.

В последние недели цена на газ поднялась до трехлетнего максимума, превысив 68 евро за мегаватт-час (МВтч). Цены резко выросли на фоне ожиданий, что участникам рынка в ЕС придется конкурировать с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа по мере похолодания, говорят эксперты.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, без возобновления экспорта газа с Ближнего Востока европейская базовая цена газа "вероятно, должна будет превысить 100 евро/МВтч", чтобы привлечь достаточное количество газа для удовлетворения зимнего спроса. Проблемы с поставками газа особенно остро стоят в Западной Европе, где уровень запасов газа значительно ниже, чем, например, в Италии и Польше, которым удалось пополнить свои газовые хранилища более чем на 80%, пишет "Немецкое время".