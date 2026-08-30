Берлин оказался объектом масштабного кибершантажа. Хакеры утверждают, что похитили почти 5,8 терабайта городских данных, и требуют за них 30 биткоинов — около 2 миллионов евро. В противном случае злоумышленники угрожают продать или опубликовать информацию. Мэр немецкой столицы Кай Вегнер платить отказался.

«Берлин не позволит себя шантажировать», — заявил Вегнер в пятницу, комментируя требования хакеров.

По данным Der Spiegel, злоумышленники потребовали 30 биткоинов, что соответствует примерно 2 миллионам евро.

Атака началась еще в начале августа

Первые признаки утечки данных были обнаружены в период с 7 по 12 августа. Уже 14 августа власти отключили две сети одного из городских ведомств.

Из-за этого на несколько дней возникли проблемы с обработкой заявлений на жилищные пособия и выплатой некоторых социальных пособий.

Последующее расследование показало, что утечки могли затронуть и другие структуры, в частности городское ведомство, отвечающее за транспорт и окружающую среду.

Власти Берлина пока не исключают, что в руки злоумышленников могли попасть персональные данные и другая закрытая информация.

По словам Вегнера, земельная полиция, прокуратура и федеральные службы безопасности уже подключились к расследованию. Сейчас специалисты пытаются установить организаторов атаки и выяснить, какой именно объем информации был похищен.

Хакеры утверждают, что украли 5,79 терабайта

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Rhysida. На своем ресурсе в даркнете она заявила, что получила доступ к 5,79 терабайта данных из информационных систем Берлина.

По утверждению злоумышленников, среди похищенного могут находиться контракты, соглашения о конфиденциальности, личные дела сотрудников, пароли и тысячи персональных контактных данных.

Хакеры запустили обратный отсчет. После его окончания они угрожают выставить похищенную информацию на аукцион. Стартовая цена — те же 30 биткоинов.

Rhysida действует с 2023 года и связывает себя с многочисленными кибератаками на государственные учреждения и компании в разных странах. Власти и специалисты продолжают устанавливать происхождение и состав группировки.

До выборов остается меньше месяца

Особое беспокойство атака вызывает из-за ее времени: она произошла менее чем за месяц до муниципальных выборов в Берлине.

Сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер заверила, что инфраструктура, связанная с проведением выборов, в результате кибератаки не пострадала.

Берлинские власти пока придерживаются жесткой позиции и платить хакерам не намерены. Теперь ключевой вопрос заключается в том, действительно ли злоумышленники располагают заявленным объемом конфиденциальных данных и выполнят ли угрозу опубликовать их после окончания обратного отсчета.