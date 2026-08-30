Латвийский певец Лаурис Рейникс, находясь за границей, получил возможность посмотреть в гостинице российские телеканалы и поделился своими впечатлениями в Threads. Увиденное его поразило — прежде всего то, как российское телевидение представляет войну в Украине, пишет LA.LV.

По словам Рейникса, российские военные на телеэкране изображаются героями и «борцами за свободу». Певец резко раскритиковал подобную подачу информации и отметил, что рад тому, что в Латвии такой телевизионный контент ограничен. Происходящее на экране он сравнил с весьма убедительным «бесплатным театром».

Публикация вызвала активную дискуссию. Один из комментаторов заметил, что пропаганда существует в разных странах, причем люди обычно склонны считать, что дезинформацию распространяют где-то у соседей, но не у них самих.

Другие участники обсуждения поддержали Рейникса. Один пользователь вспомнил, как после катастрофы малайзийского пассажирского самолета MH17 около 15 минут смотрел российское телевидение и после этого выключил его. Другой назвал показываемую там картину происходящего «параллельным миром», который, по его мнению, трудно долго смотреть критически мыслящему человеку.

Впрочем, прозвучала и противоположная позиция. Один из участников дискуссии заявил, что не понимает необходимости ограничивать российские телеканалы в Латвии. По его словам, он хорошо знает русский язык, ему нравятся российские передачи, концерты и развлекательные шоу, поэтому он считает, что должен иметь возможность самостоятельно выбирать, что смотреть.

Еще один комментатор напомнил, что формальный запрет вовсе не означает полного исчезновения российского телевидения из информационного пространства Латвии. По его словам, такие каналы по-прежнему сравнительно легко найти в интернете, и часть жителей страны продолжает их смотреть.

Российские телеканалы в Латвии ограничили после начала войны

После полномасштабного вторжения России в Украину распространение зарегистрированных в РФ телеканалов в Латвии было существенно ограничено.

В июне 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил распространение в стране оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов. Решение вступило в силу 9 июня, после чего ретрансляция зарегистрированных в РФ телевизионных каналов в Латвии была прекращена.

При этом российский телевизионный контент полностью не исчез. Некоторые пользователи продолжают получать к нему доступ через интернет-платформы, приложения и Smart TV.