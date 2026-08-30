Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшие дни намерен обвинить Россию в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, где были обнаружены беспилотники со взрывчаткой. По данным СМИ, Берлин готовит ответные меры, которые могут включать новые санкции и усиление поддержки Украины.

Как сообщают газета Welt am Sonntag и издание Politico со ссылкой на источники, ожидается, что Мерц официально объявит о новых санкциях против Москвы.

«Это будет сочетание прямых мер Германии и новых санкций ЕС, которые параллельно готовятся в Брюсселе», — пишут издания.

По словам одного из источников, в ответ на подготовку диверсии в Лейпциге уже недостаточно ограничиваться высылкой отдельных российских дипломатов или закрытием «Русского дома» в Берлине.

Собеседник СМИ считает необходимыми более жесткие шаги. В качестве возможных мер он назвал дальнейшее усиление санкций или еще более масштабные поставки вооружений Украине.

Источники изданий назвали готовящийся шаг Германии «Zeitenwende 2.0» — «Поворотным моментом 2.0».

Речь идет о понятии, которое использовал бывший канцлер Германии Олаф Шольц после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда он объявил о кардинальном пересмотре отношений Берлина с Москвой и изменении германской политики в сфере безопасности и обороны.

25 августа Фридрих Мерц уже заявлял, что виновные в попытке организовать диверсию в Лейпциге будут привлечены к ответственности. Однако тогда канцлер не выдвигал конкретных обвинений против какой-либо страны.

Мерц пообещал в ближайшее время обнародовать результаты расследования. По его словам, правительство Германии совместно со спецслужбами ведет интенсивную работу, чтобы установить виновных.

Таким образом, если информация источников подтвердится, Берлин может перейти от расследования инцидента к прямому обвинению России и более жестким ответным мерам. Судя по формулировке «Zeitenwende 2.0», речь может идти не об одном дипломатическом шаге, а о новом этапе политики Германии в отношении Москвы.