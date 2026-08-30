Директор ЦРУ во время тайного визита в Москву вновь предложил провести трехсторонний саммит с Трампом, Путиным и Зеленским, пишет Axios.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины Дональдом Трампом, Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, сообщает в воскресенье, 30 августа, издание Axios со ссылкой на два источника.

Это первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях по достижению мира в Украине, отмечает Axios. По словам источников издания, Рэтклифф в ходе визита должен был выяснить, может ли руководство российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной. Рэтклифф пришел к выводу, что глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников - "конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия", утверждают собеседники Axios.

В пятницу американские официальные лица сообщили Зеленскому о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении провести трехсторонний саммит, пишет Axios. Администрация Трампа уже предлагала такой формат переговоров, но Путин отверг предложение, напоминает издание.

Цели визита главы ЦРУ в Москву

Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III 25 августа, а уже через несколько часов покинул страну. Визит был настолько засекречен, что о поездке не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, писало издание The Wall Street Journal.

Politico со ссылкой на три источника сообщало, что целью визита Рэтклиффа в Москву прежде всего была передача российской стороне сообщения о недопустимости нападения на союзников США по НАТО.

По данным газеты The New York Times, Рэтклифф в ходе визита в Москву поделился с главой ФСБ Александром Бортниковым "своей мрачной оценкой" положения России в войне в Украине и призвал Москву начать переговоры до того, как военная и экономическая ситуацияеще еще больше ухудшится.