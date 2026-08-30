Правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Европейский союз. Об этом премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила после подведения итогов состоявшегося 29 августа референдума.

По последним данным исландской телерадиокомпании RÚV, более 52% проголосовавших выступили против возобновления переговоров с ЕС.

«Это правительство не будет продолжать вести переговоры о вступлении в ЕС», — заявила Фростадоуттир на пресс-конференции по итогам голосования.

Премьер подчеркнула, что власти намерены уважать волю избирателей. По ее словам, вопрос о членстве в Евросоюзе слишком сложен, чтобы проводить подобные референдумы каждый год или раз в несколько лет.

При этом Фростадоуттир не исключила, что отношение к европейской интеграции в Исландии когда-нибудь может измениться. Однако нынешнее правительство обещало провести референдум и теперь намерено следовать его результатам.

Почему часть исландцев против ЕС

Одним из главных аргументов противников вступления остается опасение, что членство в Евросоюзе ограничит самостоятельность страны.

Особенно чувствительной для Исландии является рыболовная отрасль. Противники европейской интеграции опасаются, что вступление в ЕС заставит страну подчиняться общеевропейским правилам в сфере рыболовства и может ограничить контроль над важнейшим для Исландии природным ресурсом.

Несмотря на результаты референдума, Рейкьявик не намерен дистанцироваться от Европы. Фростадоуттир подчеркнула, что Исландия продолжит оставаться надежным партнером ЕС в рамках Европейской экономической зоны, как Норвегия и Лихтенштейн.

Таким образом, вопрос о вступлении Исландии в Евросоюз, который вновь оказался в центре политических споров, по крайней мере при нынешнем правительстве закрыт.