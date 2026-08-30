Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исландцы сказали «нет» Евросоюзу: премьер пообещала не возобновлять переговоры 1 289

В мире
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исландия

Правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Европейский союз. Об этом премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила после подведения итогов состоявшегося 29 августа референдума.

По последним данным исландской телерадиокомпании RÚV, более 52% проголосовавших выступили против возобновления переговоров с ЕС.

«Это правительство не будет продолжать вести переговоры о вступлении в ЕС», — заявила Фростадоуттир на пресс-конференции по итогам голосования.

Премьер подчеркнула, что власти намерены уважать волю избирателей. По ее словам, вопрос о членстве в Евросоюзе слишком сложен, чтобы проводить подобные референдумы каждый год или раз в несколько лет.

При этом Фростадоуттир не исключила, что отношение к европейской интеграции в Исландии когда-нибудь может измениться. Однако нынешнее правительство обещало провести референдум и теперь намерено следовать его результатам.

Почему часть исландцев против ЕС

Одним из главных аргументов противников вступления остается опасение, что членство в Евросоюзе ограничит самостоятельность страны.

Особенно чувствительной для Исландии является рыболовная отрасль. Противники европейской интеграции опасаются, что вступление в ЕС заставит страну подчиняться общеевропейским правилам в сфере рыболовства и может ограничить контроль над важнейшим для Исландии природным ресурсом.

Несмотря на результаты референдума, Рейкьявик не намерен дистанцироваться от Европы. Фростадоуттир подчеркнула, что Исландия продолжит оставаться надежным партнером ЕС в рамках Европейской экономической зоны, как Норвегия и Лихтенштейн.

Таким образом, вопрос о вступлении Исландии в Евросоюз, который вновь оказался в центре политических споров, по крайней мере при нынешнем правительстве закрыт.

×
#Исландия #референдум #независимость #интеграция #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Затонул паром Иконка видео
Изображение к статье: Гражданин Шри-Ланки предъявил чужой малайзийский паспорт и даже попытался изменить свою внешность.
Изображение к статье: Английский полицейский
Изображение к статье: Горящий танкер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему волки воют на Луну?
В мире животных
Изображение к статье: Самые дорогие попугаи: стоимость и особенности
В мире животных
Изображение к статье: Портфель в руках чиновника
Политика
Изображение к статье: Самые быстрые рыбы в океане
В мире животных
Изображение к статье: Самые опасные насекомые на планете
В мире животных
Изображение к статье: Птицы, которые могут летать выше остальных: удивительные рекорды
В мире животных
Изображение к статье: Почему волки воют на Луну?
В мире животных
Изображение к статье: Самые дорогие попугаи: стоимость и особенности
В мире животных
Изображение к статье: Портфель в руках чиновника
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео