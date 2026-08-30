Власти Непала предупреждают о возможных новых наводнениях в воскресенье и призывают жителей районов, пострадавших от паводка, сохранять повышенную бдительность после подъёма уровня воды в реке Бхотекоши.

Уведомления с предупреждением о наводнении на протяжении всего воскресного утра приходили на мобильные телефоны людей, пока спасательные службы расчищали важную автотрассу, соединяющую Катманду с одним из районов, сильнее всего пострадавших от катастрофического наводнения в среду.

В городе Галчхи группа жителей поднялась на расположенный поблизости мост, чтобы оказаться на более высокой точке, и наблюдала, как бурная река несётся мимо. Люди показывали на огромные валуны, которые паводок принёс вниз по течению во время предыдущих ливней, а других, стоявших на подвесном мосту над водой, спасатели отгоняли оттуда свистками.

Вдоль реки из плотного серо-коричневого ила, покрывшего целые деревни в наиболее пострадавших районах, местами торчали целые дома, автомобили и сельскохозяйственные тракторы. Рисовые террасы вдоль берега пережили оползни: часть полей обрушилась прямо в реку.

С учётом последних данных, опубликованных в воскресенье, общее число погибших в Непале и Тибете достигло 750 человек, более 3 000 числятся пропавшими без вести. Департамент по чрезвычайным ситуациям Непала сообщил, что число жертв выросло до 734, ещё 2 498 человек считаются пропавшими. Китайские власти заявили о 16 погибших и 546 пропавших без вести, среди них более ста граждан Непала и жители более чем десятка других стран.

Последние предупреждения были объявлены после того, как китайские власти проинформировали непальских коллег об увеличении объёма воды выше по течению, рассказал агентству Associated Press исполнительный директор Национального управления Непала по снижению рисков бедствий и управлению ими Дхарам Радж Упрети.

Но жители затопленных деревень говорят, что уже не понимают, как реагировать на практически непрерывные сигналы тревоги, которые получают с момента первых наводнений.

«Иногда говорят, что идёт новая волна, и нам снова приходится бежать на возвышенность, даже ночью. И ещё идёт дождь», — говорит местный житель Говинд Шрешта. «Это очень тяжело для меня. У меня отец 72 лет и мама 70 лет. Мне приходится их переносить, и я измотан. Всё так продолжается для тех, кто ещё жив».

Крупные бетонные мосты и более лёгкие подвесные переправы были разрушены, лишив общины на другом берегу привычного доступа.

«Кто там — остаётся там, кто здесь — остаётся здесь. Будет очень тяжело», — говорит 47-летний Саттан Сингх Таманг, который работал неподалёку от моста, когда в среду началось наводнение.

Дома и предприятия, которые уцелели после наводнения, в воскресенье всё ещё оставались без электричества: погнутые опоры линий электропередачи и провода лежали, переплетаясь в грязи.

Автотрасса Притхви — ключевая артерия, по которой в Катманду из других регионов страны поступают продукты питания, топливо и другие товары. Хотя большая часть дороги уже открыта, на отдельных участках ремонт всё ещё вызывает сложности.