В официальных социальных сетях Николаса Мадуро появились новые фотографии политика из американской тюрьмы. Снимки сопровождает обращение к его семье и сторонникам. При этом пользователи и СМИ обратили внимание на заметные изменения во внешности Мадуро — он сильно похудел.

Фотографии были опубликованы в воскресенье, 30 августа, в Telegram-канале Мадуро. Это первые актуальные снимки венесуэльского политика за продолжительное время.

На двух фотографиях Мадуро запечатлен в сером спортивном костюме. Публикацию сопровождает послание, которое начинается словами о «небольшом подарке любви и надежды».

«Я отправляю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем своим внукам, детям и всем добрым людям, которые нас любят», — говорится в обращении.

Далее Мадуро передает близким, что сохраняет стойкость и чувствует поддержку семьи и сторонников.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы непоколебимы, наши сердца наполнены вашей любовью», — говорится в сообщении. Его автор также благодарит за молитвы, слова поддержки и солидарность.

На фотографиях заметно, как изменился Мадуро

Особое внимание привлек внешний вид 64-летнего политика. Мадуро выглядит значительно похудевшим по сравнению с периодом до заключения.

Об изменении его веса сообщалось и раньше в связи с судебным процессом в США. В частности, в июле СМИ обращали внимание на то, что Мадуро стал выглядеть заметно стройнее.

После событий января 2026 года Мадуро находится под стражей в Соединенных Штатах, где в отношении него ведется уголовное разбирательство.

На связанных с ним официальных интернет-ресурсах в последующие месяцы продолжали публиковать материалы о политике, однако свежих фотографий и непосредственных обращений Мадуро долгое время не появлялось.

Поэтому опубликованные 30 августа снимки вызвали повышенное внимание — причем обсуждение вызвало не только само появление новых фотографий из заключения, но и заметно изменившаяся внешность Мадуро.