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Он делал ставки на... выступления Трампа 0 35

В мире
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый дом в США

Белый дом в США

Бывшего сотрудника Белого дома оштрафовали на огромную сумму.

Бывшего оператора телесуфлера Белого дома обязали выплатить $172 000 за использование инсайдерской информации для ставок на выступления Трампа

Бывший оператор телесуфлера в Белом доме Габриэль Перес заплатит более $172 000 за игру на инсайдерской информации. Зная заранее тексты выступлений Дональда Трампа, он делал ставки на платформе Kalshi. Там пользователи угадывают, прозвучит ли из уст политика то или иное слово.

Схема работала с декабря 2025 года по февраль 2026-го, пока аналитики платформы не заметили подозрительно точные прогнозы и не выяснили, что за ними стоит сотрудник Белого дома.

Переса обязали вернуть прибыль в $107 539 и выплатить штраф в $65 000 — сумму снизили за «образцовое сотрудничество» со следствием. Вдобавок ему на три года запретили торговать на подобных рынках.

Белый дом ситуацию не комментирует, но накануне там сообщили, что Перес отправлен в неоплачиваемый отпуск и на работу не вернется, - сообщает RTVI US.

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#Дональд Трамп #финансы #коррупция #белый дом #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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