Необычная попытка обмануть пограничников произошла в варшавском аэропорту имени Шопена. 20-летний гражданин Шри-Ланки предъявил чужой малайзийский паспорт и даже попытался изменить свою внешность, чтобы стать похожим на человека на фотографии. Для этого мужчина приклеил ухо к голове двусторонним скотчем.

Молодой человек прилетел в Варшаву из Дели вместе с 75-летней гражданкой Малайзии. Во время пограничного контроля женщина сообщила, что путешествует со своим внуком с туристической целью. Однако у пограничников возникли сомнения, и обоих пассажиров отправили на дополнительную проверку.

20-летний мужчина предъявил паспорт гражданина Малайзии. Выяснилось, что настоящий владелец документа ранее заявил о его утере.

Кроме того, внешность пассажира заметно отличалась от фотографии в паспорте, не совпадал и указанный в документе рост.

Попытался изменить даже форму ушей

Особое внимание пограничников привлек способ, которым молодой человек пытался добиться большего сходства с владельцем паспорта.

«Не совпадали, в частности, изображение и рост, указанные в документе. Более того, мужчина пытался дополнительно подогнать свою внешность под человека, изображенного на фотографии в паспорте. Для этого он приклеил двусторонним скотчем ушную раковину к голове», — рассказала пресс-секретарь Надвислянского отдела Пограничной службы майор Дагмара Белец.

Несмотря на обнаруженные несоответствия, пассажир продолжал настаивать на том, что является гражданином Малайзии, а предъявленный паспорт принадлежит именно ему.

Правда открылась во время проверки ручной клади. В конце концов мужчина признался, что его настоящий паспорт находится в одном из чемоданов.

Документы подтвердили, что на самом деле задержанный является гражданином Шри-Ланки.

Варшава была лишь промежуточной остановкой

Как установили пограничники, мужчина и его 75-летняя спутница прилетели из Дели в Варшаву, после чего собирались отправиться дальше — в Дюссельдорф.

Кроме проблем с документами, выяснилось, что у молодого человека не было необходимых средств для пребывания в стране.

В результате обоим пассажирам отказали во въезде в Польшу и ближайшим рейсом отправили обратно в страну, откуда они прибыли.

Гражданину Шри-Ланки предъявили обвинения в попытке незаконного пересечения государственной границы путем обмана, а также в использовании чужого документа, удостоверяющего личность. Мужчина признал вину, но отказался давать объяснения.

Обвинение предъявили и сопровождавшей его 75-летней гражданке Малайзии. Ее подозревают в содействии попытке незаконного пересечения границы с использованием обмана. Женщина также признала вину и отказалась от объяснений.

Пограничная служба продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства организации поездки и выяснить, каким образом в распоряжении гражданина Шри-Ланки оказался чужой паспорт.

В итоге тщательно подготовленная маскировка не помогла: внимание пограничников привлекли не только несоответствия в документах, но и попытка буквально изменить собственные уши с помощью обычного двустороннего скотча.