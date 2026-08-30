Посол Украины в Турции был вызван в МИД страны в связи с нападениями на турецкое судно и судно, прибывшее для его буксировки, в Черном море, пишут агентства AFP и Anadolu.

Посол Украины в Турции Нариман Джелял вызван в МИД страны после двух атак на связанные с Турцией суда в Черном море. Об этом в субботу, 29 августа, в министерстве сообщил турецкому агентству Anadolu и агентству AFP. Сами нападения произошли в среду и четверг на той же неделе, добавили в МИД.

"В ходе встречи Турция предупредила об абсолютной необходимости обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море", - передает слова министерства AFP.

В заявлении, которым МИД поделился с журналистами, говорится, что турецкий контейнеровоз Lider Bordo Mavi попал под удар в среду, когда находился у российского черноморского побережья. На следующий день судно Lider Kocatepe, отправленное для буксировки контейнеровоза, также было атаковано. Были ли жертвы в результате атак, не уточняется. Турецкие СМИ сообщали, что контейнеровоз был отбуксирован в порт Самсун на черноморском побережье Турции.

Турция предлагала мораторий на удары по судам в Черном море

8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил России и Украине договориться о моратории на удары по судам в Черном море. Тогда в Анкаре сообщили, что передали предложение обеим сторонам и ожидают их ответа.

По словам Фидана, Турция призвала Москву и Киев создать механизм, который позволил бы прекратить атаки в Черном море. Министр отметил, что с такой просьбой ранее обращалась и украинская сторона.

Тогда же он заявил, что атакам подвергаются суда, принадлежащие турецким компаниям, а также корабли с турецкими владельцами или членами экипажа из Турции. На той же неделе МИД страны сообщил, что в результате ударов беспилотников по двум судам, принадлежащим турецким компаниям, были ранены члены экипажей, в том числе граждане Турции. 4 августа турецкое внешнеполитическое ведомство призвало все стороны конфликта немедленно принять конкретные меры для защиты судоходства в Черном море на фоне роста числа атак в его акватории.