В Непале 26 августа произошла одна из крупнейших катастроф в современной истории страны. На семитысячнике Лангтанг-Лирунг недалеко от непало-китайской границы часть скальной породы и ледника обрушилась в речную долину, образовав поток из воды, льда, камней и грязи.

Он устремился вниз по долине, вызвал подъем воды в горных реках и в конечном итоге — сильное наводнение. Более 500 человек признаны погибшими, свыше двух тысяч числятся пропавшими без вести. Среди них сотни туристов, в том числе не менее семи россиян. Две российские туристки, которым удалось спастись при наводнении, рассказали «Комсомольской правде» и Daily Storm, как это было. Вот что они рассказали.

Екатерина Красюкова и Ирина Ульген хотели отправиться на Кайлас. Это гора в китайском Тибете, которую считают священной представители сразу нескольких религий. На вершину подняться нельзя, но вокруг Кайласа проложены маршруты для паломников. Россиянки собирались туда 26 августа. Наводнение застало их на пограничном пункте «Расувагадхи» между Непалом и Китаем.

«Мы [вместе с нашей туристической группой] находились на границе со стороны Непала. Ждали в автобусах своей очереди на прохождение погранконтроля. Наши паспорта уже забрали, и мы просто ожидали. В один момент я увидела, как непальский повар из нашей команды выпрыгивает в окно. Я повернула голову в другую сторону и увидела несущуюся на нас черную грязь. Я закричала „В окно, в окно!“ и выбежала из автобуса, — рассказала Екатерина. — Я помню, как бежала, и впереди меня несся гид. Я видела, как сзади меня бежит еще одна девочка из нашей группы. Больше ничего не было видно, было все белое и шумно. Я осознала себя только тогда, когда уже карабкалась вверх по горе».

На горном склоне, возле которого остановился их автобус, оказалась лестница вверх, «к какому-то заброшенному кафе». По словам россиянок, именно это и спасло и их самих, и других участников их группы.

«Мы очень легко забежали вверх по лестнице. Буквально через минуту прорвало какую-то дамбу, взрывом. Река и вверх, и вширь, и во все стороны неслась большим облаком», — заявила Ирина.

«Убежали по этой же лестнице еще жители Индии из соседних автобусов. Вся остальная очередь из машин и автобусов, все эти люди, никто не спасся… <…> Во многих местах была просто стена. Отвесная скала. И вариантов подняться и спастись нет никаких», — добавила Екатерина.

Через несколько часов поток воды пошел на спад, и россиянки спустились к автобусу, чтобы забрать уцелевшие вещи. Ночь им пришлось провести там же, на скале, потому что их не успели эвакуировать. На следующее утро прилетел вертолет, который доставил их сначала на военную базу, а оттуда — в Катманду. Сейчас посольство России в Непале помогает Екатерине и Ирине восстановить документы. По словам женщин, они чувствуют себя так, будто заново родились.

«Когда мы летели на вертолете, мы видели весь ход течения, населенные пункты и дороги. Это была одна большая черная масса, над которой кружило много вертолетов. Когда на военной базе нас спрашивали, откуда мы прилетели, где смогли спастись, у всех военных округлялись глаза, когда они слышали, что мы с пограничного пункта, потому что оттуда почти нет выживших. <…> Вся наша группа была счастлива. Мы понимали, что это наш день рождения», — говорит Екатерина.