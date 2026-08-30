В Великобритании разгорелся скандал из-за сообщений о принуждении заключенных к принятию ислама. Утверждается, что в некоторых тюрьмах Англии и Уэльса мусульманские группировки угрожают другим заключенным и предлагают им принять ислам в обмен на защиту.

Об этой проблеме британские власти знают уже не первый год. В официальных докладах ранее описывались случаи давления на уязвимых заключенных, их вербовки и даже угроз физической расправой.

Поводом для новой волны обсуждения стали заявления теневого министра юстиции от Консервативной партии Ника Тимоти. Он призвал лейбористское правительство срочно расследовать сообщения о принудительном обращении в ислам.

По данным, которые приводит Тимоти, каждый пятый заключенный-мусульманин является белым британцем. Это примерно в четыре раза выше аналогичного показателя среди мусульманского населения страны в целом.

"Исламистские группировки контролируют многие наши тюрьмы. Принятие ислама становится единственным способом получить от них защиту", - заявил Тимоти.

Он утверждает, что эксперты неоднократно предупреждали власти о случаях, когда заключенных заставляли менять религию под давлением тюремных группировок.