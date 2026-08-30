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РФ готовит удары по британской оборонке: какие компании под угрозой - Daily Mail 1 434

В мире
Дата публикации: 30.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: Английский полицейский

Руководителей британских оборонных компаний, поставляющих оружие Украине, предупредили о возросшей угрозе российских атак, пишет Daily Mail.

Сообщается, что такие предупреждения прозвучали во время круглого стола между высокопоставленными правительственными чиновниками и генеральными директорами компаний, состоявшегося этим летом.

Источники издания не сообщили, какие именно руководители присутствовали, но предполагается, что это были представители компаний, поставляющих оружие и беспилотники в Украину.

Среди них – компания Ukrspecsystems, расположенная недалеко от базы ВВС Милденхолл в Западном Саффолке, которая производит беспилотники для Украины, и дочерняя компания BAE Systems, Callen-Lenz, – поставщик беспилотников, недавно использованных для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России.

Также под угрозой компания MBDA, производящая ракеты "Storm Shadow", используемые Украиной для атак на цели в РФ.

Сообщается, что встреча состоялась после срыва российских покушений на руководителей двух немецких оборонных компаний. Одним из них был Армин Паппергер, генеральный директор оборонного гиганта Rheinmetall, который производит артиллерийские снаряды для ВСУ.

РФ усиливает диверсии в Европе

Как пишет WSJ, Россия активизировала атаки в "серой зоне" с целью усилить давление и посеять страх среди союзников Киева. А также чтобы отвлечь внимание от неудач российской армии с продвижением на территории Украины и всё более разрушительных ударов украинских беспилотников и ракет внутри страны.

Количество задокументированных инцидентов, к которым причастна Россия, увеличилось с около 10 за 2024 год до примерно 15 в месяц с апреля.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия всерьез готовится к возможному обострению ситуации не только в войне против Украины, но и во всем регионе.

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#Украина #компании #беспилотники #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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