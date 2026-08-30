Спустя 70 лет в Германии обнаружили фрагменты знаменитого шпионского тоннеля времен холодной войны, построенного американской и британской разведками для прослушивания советских военных. Операция позволила перехватить почти полмиллиона телефонных разговоров, однако у нее была одна пикантная деталь: Москва знала о секретном тоннеле практически с самого начала.

На территории военной казармы на востоке Германии обнаружены части тоннеля, который в 1950-х годах использовался Центральным разведывательным управлением США и британской разведкой. Из земли извлекли три массивные секции, когда-то составлявшие часть подземного сооружения между демократическим Западным Берлином и коммунистической Восточной Германией, передает NOS.

Тоннель длиной около 450 метров начинался в западноберлинском районе Рудов и тянулся в направлении деревни Альтглиникке, находившейся в советской зоне влияния. Более 300 метров сооружения проходили по восточногерманской стороне границы.

Цель операции была вполне конкретной: американская и британская разведки хотели добраться до телефонных кабелей, чтобы прослушивать переговоры советского военного командования.

И технически операция удалась — разведчикам действительно удалось подключиться к линиям связи. Однако по-настоящему секретным тоннель, как выяснилось впоследствии, фактически не был.

Москва знала, но молчала

О существовании тоннеля Советскому Союзу сообщил знаменитый британский двойной агент Джордж Блейк, родившийся в Роттердаме. Работая на британскую разведку, он одновременно передавал секретную информацию СССР.

Таким образом, советская сторона знала о планах американцев и британцев. Однако разоблачать тоннель сразу в Москве не стали. Причина была весьма необычной: если бы объект быстро обнаружили, это могло бы вызвать подозрения в отношении Блейка и поставить ценного агента под угрозу.

Поэтому советская сторона некоторое время позволяла американским и британским спецслужбам продолжать операцию.

Почти полмиллиона разговоров и 50 тысяч пленок

Шпионский тоннель использовался ЦРУ и британской Секретной разведывательной службой SIS около 11 месяцев.

За это время спецслужбам удалось перехватить почти полмиллиона телефонных разговоров. Около 50 тысяч магнитных лент с записями отправили в США и Великобританию.

Сотни сотрудников занимались расшифровкой и анализом полученной информации. Правда, насколько ценными и действительно сенсационными оказались перехваченные разговоры, остается предметом дискуссий.

История тоннеля закончилась весной 1956 года — и помогла этому сама погода.

Из-за сильного ненастья возникли неполадки на телефонных линиях. Восточногерманские специалисты отправились устранять повреждения и во время работ наткнулись на «секретные» подземные трубы.

В последующие месяцы часть тоннеля, находившаяся на территории Восточной Германии, была демонтирована.

Шпионский тоннель превратили в учебный объект

Теперь выяснилось, что демонтированные конструкции не были полностью уничтожены. Часть секций доставили на территорию военной казармы в Шторкове.

Там трубы вновь закопали в землю, но уже с совершенно другой целью: армия ГДР использовала их во время военных учений.

Именно эти конструкции спустя десятилетия случайно обнаружили при проведении земляных работ.

Найдены три секции общей длиной около 11 метров. Вместе они весят несколько тонн. Накануне исторические конструкции перевезли в Берлин.

Искали в другом месте

Интересно, что фрагменты того же шпионского тоннеля находили и раньше. В 2012 году его части обнаружили на территории другой военной казармы.

Там планировалось продолжить поиски в следующем году. Однако после нынешней находки необходимость в этом, по всей видимости, отпала.

«Теперь это стало ненужным», — заявил председатель берлинской организации Berliner Unterwelten, занимающейся сохранением подземных сооружений времен Второй мировой и холодной войны.

Берлинские подземелья до сих пор регулярно преподносят историкам сюрпризы. В городе и его окрестностях продолжают находить объекты, оставшиеся со времен, когда Берлин был разделен на западную и советскую части.

Так, три года назад в центре города обнаружили еще один тоннель. В отличие от разведывательного сооружения ЦРУ и SIS, он служил совсем другой цели — его использовали для побега из Восточного Берлина в Западный.

Теперь секретный тоннель покажут всем

Berliner Unterwelten намерена превратить найденные секции в музейные экспонаты.

Одну из труб планируется разместить в собственном музее организации, вторую передадут берлинскому Музею ГДР.

Для третьей выбрали особенно символичное место: ее хотят установить там, где когда-то проходил сам разведывательный тоннель. Только на этот раз прятать конструкцию под землей уже не будут — она останется на поверхности.

Таким образом, спустя семь десятилетий один из самых известных объектов разведывательного противостояния времен холодной войны снова вернулся в Берлин. Ирония этой истории сохранилась до наших дней: тоннель строили как сверхсекретный объект для слежки за советскими военными, тогда как Советский Союз благодаря двойному агенту знал о нем еще до того, как операция успела принести свои главные результаты.